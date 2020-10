Lockdown jeszcze w tym tygodniu? Nowe doniesienia

Wirtualna Polska informuje, że w KPRM walczą dwie koncepcje. Pierwsza zakłada wstrzymywanie się z lockdownem, druga głosi jego nieuchronność.

Graniczną liczbą zakażeń ma być 20 tys. nowych przypadków dziennie. Przypomnijmy, że w środę 28 października w Polsce odnotowano 18 820 zakażeń i aż 236 zgonów. To dotychczasowy rekord pandemii w naszym kraju – zarówno pod względem nowych przypadków koronawirusa, jak i liczby zmarłych osób.

Lockdown jeszcze w tym tygodniu?

„Eksperci i analitycy epidemiologiczni twierdzą, że powyżej 30 tys. zacznie się zapaść systemu zdrowia w kraju. Musimy zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Dochodzą do nas informacje, że wirus zmutował i teraz okres jego inkubacji nie wynosi 3 do 5 dni, ale w niektórych przypadkach 1 do 20” - powiedział portalowi anonimowo jeden z polityków.

WP wskazuje także, że decyzja premiera o lockdawnie może zapaść już w tym tygodniu.

Poprzedni całkowity lockdown w naszym kraju miał miejsce wiosną, podczas pierwszej fali koronawirusa. Ograniczenia, jakie wówczas wprowadzono obejmowały wszystkie sfery życia – wychodzenie z domu było możliwe jedynie pod kilkoma warunkami, m.in. przemieszczania się do i z pracy, czy w celu zrobienia zakupów spożywczych.

