Koronawirus w Polsce. Kończą się wolne respiratory. Niewiele lepiej jest z łóżkami

Liczby wolnych łóżek covidowych i respiratorów to ważne wskaźniki w przypadku walki z pandemią koronawirusa. Z danych zebranych przez PAP wynika, że w Polsce wyczerpują się zarówno zasoby tych pierwszych, jak i drugich. We wszystkich województwach w kraju powoli kończą się wolne respiratory; została jedna trzecia wolnych łóżek covidowych. Tam, gdzie liczba zajętych łóżek zbliża się do liczby wszystkich dostępnych, wojewodowie deklarują stałe poszerzanie bazy wraz z zapotrzebowaniem.

Z danych opublikowanych w środę przez urzędy wojewódzkie wynika, że liczba wolnych łóżek szpitalnych dla osób chorych na koronawirusa sięga przeważnie jednej trzeciej dostępnych w danym województwie. Najwięcej jest w woj. dolnośląskim – 688, pomorskim – 620 i lubuskim – 558. Najmniej łóżek covidowych jest natomiast w województwie świętokrzyskim – 131 oraz w łódzkim – 279. Wolne respiratory i łóżka Biorąc pod uwagę dane podane przez wojewodów najwięcej wolnych respiratorów jest obecnie w województwie łódzkim – 81, na Dolnym Śląsku – 49 oraz w województwie lubelskim – 39. Najtrudniejsza sytuacja pod względem dostępności respiratorów jest w województwie opolskim – 9, podlaskim i pomorskiego – po 10, oraz w mazowieckim i małopolskim – po 12. Woj. opolskie Opolski urząd wojewódzki poinformował, że w opolskich szpitalach na 726 łóżek dla chorych zakażonych koronawirusem, zajętych jest 398. Z ogólnej liczby 35 respiratorów „covidowych” , na pacjentów czeka 26 urządzeń. Woj. podlaskie Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że w regionie (dane z wtorku 26 października) zajęte są 452 łóżka covidowe z 951, zajętych jest także 41 z 51 respiratorów. Sytuacja w różnych szpitalach w regionie jest zróżnicowana. Dyrektorzy szpitali mówią PAP, że mają problemy nie tyle z zapewnieniem łóżek pacjentom, co z kadrą medyczną. Tak jest np. w szpitalu covidowym w Bielsku Podlaskim. "Szpital rozważa złożenie jeszcze w środę do wojewody wniosku o cofnięcie jego decyzji o przekształceniu szpitala w covidowy, bo nie zdoła zapewnić opieki pacjentom" – powiedział PAP wicedyrektor szpitala Patrycja Sarnacka. Woj. pomorskie W szpitalach województwa pomorskiego zajętych jest 585 z 1205 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. "W użyciu jest także 50 z 60 respiratorów. W środę w regionie potwierdzono 901 nowych przypadków zakażenia Sars-Cov-2" – poinformował w środę wieczorem na swojej stronie internetowej Pomorski Urząd Wojewódzki. Dwa dni wcześniej, czyli w poniedziałek 26 października, liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 w regionie wynosiła 551, a liczba zajętych respiratorów – 33. Woj. mazowieckie Mazowiecki Urząd Wojewódzki podał w środę, że w woj. mazowieckim chorzy na COVID-19 zajmują 1529 z 2009 łóżek. Zajętych jest 130 z 142 respiratorów. Woj. małopolskie W Małopolsce na 2421 łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 1972. Zajętych jest także 207 respiratorów z 219 – wynika z danych urzędu wojewódzkiego. W poniedziałek rozpoczął funkcjonowanie szpital tymczasowy w kompleksie dawnego Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przygotowano osiem stanowisk intensywnej terapii oraz 32 łóżka internistyczne z możliwością zapewnienia tlenoterapii. Maksymalnie może tam zostać utworzonych do 200 łóżek, warunkiem jest jednak dostęp do personelu. Woj. wielkopolskie W Wielkopolsce zajętych jest ponad 1,1 tys. z 1,6 tys. łóżek covidowych – poinformowały służby wojewody. Obecnie liczba łóżek covidowych w regionie wynosi 1608. Zajętych jest 1137 z nich. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 190 stanowisk respiratorowych; zajętych jest 68 z nich. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował jednocześnie, że w stolicy regionu trwają przygotowania do uruchomienia szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zgodnie z założeniami docelowo ma pomieścić ok. 500 łóżek oraz dodatkowych ponad 40 łóżek respiratorowych. Woj. dolnośląskie Z danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w szpitalach na ponad 1660 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 zajętych jest 970, zaś z 123 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem zajęte są 74. Woj. łódzkie W woj. łódzkim wolnych jest 279 łóżek I i II poziomu leczenia szpitalnego i miejsc na oddziałach specjalistycznych dla pacjentów chorych na COVID-19. Gotowych do użycia jest też 81 respiratorów – powiedziała w środę PAP rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. W sumie w regionie jest 2005 miejsc covidowych na wszystkich poziomów leczenia szpitalnego. Woj. warmińsko-mazurskie Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek poinformował PAP, że w szpitalach regionu jest obecnie 836 łóżek covidowych, z czego 366 jest zajętych przez pacjentów. Ponadto w szpitalach na Warmii i Mazurach jest 60 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego – jak podał rzecznik – 31 jest zajętych. Woj. lubelskie Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego we wszystkich szpitalach województwa jest ogółem 1298 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym zajętych jest 968. W szpitalach jest ogółem 118 respiratorów dla pacjentów COVID-19, a zajętych jest 79 z nich. Statystyki te obrazują stan na wtorek. Baza łóżkowa jest stale powiększana. Uruchomiono nabór kadry do szpitala tymczasowego w Lublinie. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapewnił w środę, że do 5 listopada zostanie utworzonych kolejne 148 łóżek w kilku szpitalach II poziomu – czyli dla pacjentów, u których główną chorobą jest COVID-19. Prowadzone są także uzgodnienia dotyczące dalszego zwiększania bazy łóżek. "Plan strategii rozwijania łóżek w szpitalach przewiduje docelowo, w ciągu 2-3 tygodni, w sumie dwa tysiące łóżek" – powiedział wojewoda. Woj. kujawsko-pomorskie Wojewoda kujawsko-pomorskim Mikołaj Bogdanowicz powiedział, że sytuacja epidemiczna w województwie jest poważna. "W szpitalach wykorzystywanych jest 817 z 1228 przygotowanych miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Spośród pacjentów około 500 znajduje się w stanie średnim lub względnie ciężkim. Wykorzystywanych jest 69 respiratorów. Bogdanowicz powiedział, że szpitalu tymczasowym, który powstanie na bazie Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego w Ciechocinku, docelowo będzie 250 łóżek, w tym 150 miejsc tlenowych i około 70 respiratorów. Woj. pomorskie Rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk, powołując się na dane przekazane przez szpitale II poziomu z Podkarpacia, przekazał w środę PAP, że na oddziałach zakaźnych przebywają 702 osoby chorujące na COVID-19, z których 65 jest leczonych przy pomocy respiratora. "Mamy 1166 łóżek dla osób chorujących na COVID-19 i podejrzanych o zakażenie koronawirusem, 82 z nich to łóżka respiratorowe. Obecnie hospitalizacji wymaga 702 pacjentów chorujących na COVID-19, a 65 jest leczonych przy pomocy respiratora" – przekazał PAP rzecznik wojewody. Woj. śląskie Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że we wtorek w regionie zajęte było 1245 spośród 1672 łóżek dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu oraz 114 na 144 dostępne łóżka respiratorowe. Dzień wcześniej w woj. śląskim zajętych było 1097 spośród 1605 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 oraz 111 na 134 dostępne łóżka respiratorowe. W woj. śląskim jest też 259 miejsc w izolatoriach, z czego zajęte są obecnie 104. Wkrótce liczba takich miejsc ma wzrosnąć do 600. Woj. świętokrzyskie Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 wynosi 873, z czego 742 są zajęte. Z kolei ogólna liczba respiratorów dla pacjentów z koronawirusem w Świętokrzyskiem to 87, z czego 52 są zajęte. W ciągu najbliższych kilku dni około 200 dodatkowych miejsc covidowych ma zostać zorganizowanych w Szpitalu Kieleckim im. św. Aleksandra. Szpital polowy powstanie także w Targach Kielce. Placówka ma rozpocząć działalność około 20 listopada i ma tam być 300 miejsc dla chorych na COVID-19, w tym około 50 miejsc respiratorowych. Woj. zachodniopomorskie Z informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 to 960, z czego 539 jest już zajętych (stan na wtorek). Ogólna liczba respiratorów dla pacjentów z koronawirusem na Pomorzu Zachodnim to 74, z czego 52 są zajęte. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał kolejne decyzje dla szpitali o zwiększeniu liczby łóżek covidowych – poinformowały w środę służby prasowe wojewody. Woj. lubuskie W woj. lubuskim dla pacjentów zmagających się z COVID-19 i podejrzanych o zakażenie jest obecnie przygotowanych 1 046 łóżek. Według stanu na środę zajętych było 488 – poinformował PAP dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. W regionie jest 56 łóżek respiratorowych dla osób z najcięższymi objawami choroby COVID-19. Według ostatnich danych, zajętych było 31 z nich. Szpital tymczasowy dla woj. lubuskiego ze 170 łóżkami (w tym 25 respiratorowymi) zostanie zorganizowany do końca listopada br. w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. W razie potrzeby są też plany organizacji tymczasowej lecznicy w hali sportowej w Zielonej Górze. Autorzy: Magdalena Gronek, Rafał Grzyb, Marcin Boguszewski, Piotr Doczekalski, Jerzy Rausz, Renata Chrzanowska, Zbigniew Kopeć, Hubert Bekrycht, Dorota Stelmaszczyk, Marek Szczepanik, Izabela Próchnicka, Jacek Buraczewski, Agnieszka Pipała, Anna Gumułka, Janusz Majewski, Szymon Kiepel, Kacper Reszczyński, Marcin Rynkiewicz, Anna Machińska Czytaj też:

Macron ogłosił kolejny lockdown. Francja zamyka się od piątku