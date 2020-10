Koronawirus. Padł nowy rekord zakażeń w Polsce. W ciągu doby zmarło 301 osób

Nowe przypadki koronawirusa dotyczą osób z województw:

wielkopolskiego (2633),

mazowieckiego (2255),

śląskiego (1994),

małopolskiego (1927),

łódzkiego (1794),

lubelskiego (1700),

kujawsko-pomorskiego (1403),

podkarpackiego (1306),

pomorskiego (953),

podlaskiego (858),

dolnośląskiego (857),

świętokrzyskiego (599),

zachodniopomorskiego (549),

warmińsko-mazurskiego (525),

opolskiego (482),

lubuskiego (321).

Nie żyje 301 osób

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób. Oznacza to, że łącznie zanotowano w ciągu 24 godzin 301 przypadków śmiertelnych, co stanowi najwyższy dotychczasowy bilans w Polsce. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 319 205, a przypadków śmiertelnych – 5149.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia

W czwartkowym raporcie resort zdrowia poinformował, że zajętych jest 14 631 łóżek z 22 467 dostępnych, co stanowi wzrost o 700 w porównaniu ze środą. Zestawienie danych z dwóch dni wskazuje również na to, że wzrosła liczba zajmowanych respiratorów – z 1150 na 1203. Wolnych pozostaje 530 urządzeń. Kwarantanną objęto 489 079 osób, a nadzorem epidemiologicznym 48 977. Od początku epidemii COVID-19 w Polsce wyzdrowiało już 129 267 osób.

