Drugi lockdown staje się realny. Rzecznik MZ o tym, kiedy pojawią się kolejne obostrzenia

W czwartek padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Zanotowano 21 156 nowych przypadków, w porównaniu do 18 820 poprzedniego dnia i 16 300 z wtorku. W ciągu ostatniej doby zmarło 301 osób z COVID-19, co także stanowi najtragiczniejszy bilans od początku epidemii w naszym kraju. W związku z kolejnymi wzrostami zachorowań i malejącą liczbą wolnych łóżek oraz respiratorów pojawiają się pytania o kolejne obostrzenia.

Możliwy lockdown?

Rzecznik zdrowia pytany o rekomendacje resortu w sprawie nowych obostrzeń, zapowiedział na antenie Radia Plus, że decyzje te zapadną w czwartek po godzinie 10.30. Przyznał, że jeżeli zostaną odnotowane wzrosty zakażeń, takie jak w ostatnich dwóch dniach, to należy się spodziewać nowych restrykcji.

– Trudno powiedzieć, czy to będzie lockdown, bo to będzie zależało od skali wzrostu, który zanotujemy dzisiejszego poranka. Na pewno jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali tą skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tys. zakażeń, to niestety można przewidywać, że do takiego lockdownu w krótkim a nie długim czasie może dojść – powiedział Andrusiewicz.

Konferencja premiera

W czwartek o godz. 12:30 zaplanowana została z kolei konferencja premiera i ministra zdrowia na PGE Narodowym, który przekształcany jest w szpital tymczasowy. Już w trakcie niej mogą paść ważne deklaracje dotyczące obostrzeń. Zapraszamy do śledzenia relacji!