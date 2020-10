Dziś decyzja związana z 1 listopada? Niepotwierdzone doniesienia o zamknięciu cmentarzy

Wszystkich Świętych, obchodzone 1 listopada, przypada w tym roku na niedzielę. Jak podnosili eksperci, zwłaszcza po ogłoszeniu całego kraju „strefą czerwoną”, dobrym rozwiązaniem byłoby zamknięcie cmentarzy na 1 listopada. Kościół też podejmował już decyzje, prowadzące do tego, by cmentarze nie przerodziły się w nowe ogniska koronawirusa. Zrezygnowano m.in. z mszy i procesji na cmentarzach.

Na godz. 15.30 w piątek zapowiedziano konferencję prasową z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. W tym tygodniu rząd nie ogłaszał nowych obostrzeń, co robił najczęściej w czwartki, stąd też ruszyła lawina spekulacji, czy przypadkiem w ten dzień rządzący nie poinformują o nowych działaniach w związku z pandemią koronawirusa.

Jak ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, podczas konferencji prasowej rząd ogłosi decyzję o zamknięciu nekropolii na 1 listopada.

Według Berendy godzina konferencji ma być nieprzypadkowa. Ogłoszenie obostrzeń popołudniem ma „zniechęcić Polaków do wyjazdu na groby”. Berenda szerzej rozpisywał to później na Twitterze słowami: „Gdyby ktoś się zastanawiał czemu rząd zwleka do popołudnia z informacją o tym, czy zamknie cmentarze, czy nie... Chodzi o zniechęcenie nas do wyjazdów tą niepewnością”.

