Wszystkich Świętych na nowych zasadach. Co z cmentarzami?

– W sobotę, niedzielę i poniedziałek cmentarze będą zamknięte – ogłosił Morawiecki. Wszystkich Świętych przypada 1 listopada w niedzielę. Oznacza to, że nie tylko w to święto cmentarze nie będą otwarte, ale i w dzień poprzedzający i dzień po 1 listopada.

Mateusz Morawiecki zaapelował również do seniorów. Nie tylko o to, by nie odwiedzali swoich bliskich zmarłych na cmentarzach, ale także, by unikali spotkań ze swoimi dziećmi i wnukami. Premier kilkukrotnie podkreślił, że ryzyko związane z ciężkim przebiegiem choroby najbardziej uderza właśnie w osoby starsze.

Koronawirus w Polsce

Nowe obostrzenia związane są z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. W ostatnim tygodniu Polska notuje dramatyczne wyniki pod względem – zarówno nowych zakażeń koronawirusem, jak i liczby ofiar śmiertelnych.

W piątek 30 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 629 zakażeniach i 202 zgonach. Łącznie, od początku pandemii w naszym kraju, potwierdzono 340 834 przypadki koronawirusa, z czego 5351 osób zmarło, a 134 724 osoby wyzdrowiały.

