Konferencja Morawieckiego i Niedzielskiego. Przedstawiono nowe obostrzenia

16:27 Zakończyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prof. Andrzeja Horbana 16:25 - W Czechach sytuacja jest bardzo zła, jeszcze gorsza niż u nas. Tam nawet na spacer z psem można wyjść tylko 500 metrów wokół domu. My nie chcemy wprowadzać całkowitego lockdownu, ale jeśli krzywa zachorowań będzie rosnąć wykładniczo, wówczas będziemy musieli wprowadzać kolejne restrykcje - dodaje premier 16:23 Wcześniej mówiono, że restauracje i lokale gastronomiczne będą zamknięte na dwa tygodnie. Teraz Mateusz Morawiecki podkreślił, że na razie kierujemy się cyklem 2-tygodniowym, więc przedłużamy obostrzenia na 2 tygodnie, podobnie jak na wiosnę 16:21 Pytanie od dziennikarza o obostrzenia w Kościołach: Cały czas kościoły pozostają otwarte, ale z limitem osób na metr kwadratowych. Do tej pory słyszeliśmy o sporej liczbie zakażeń po weselach czy dyskotekach, tam gdzie ludzie stykali się ze sobą bez maseczek. Tam, gdzie ryzyko jest duże, tam wprowadziliśmy ograniczenia w nadziei, że one pomogą. Zachęcamy do tego, by w szczególności starsi ludzie brali udział w mszach za pośrednictwem transmisji w telewizji lub internecie 16:18 Według ostatnich danych KE Polska ma szansę mieć jeden z najlepszych wyników gospodarczych w Europie. Przygotowujemy tarczę branżową dla gastronomii, branży fitness, turystyki, tych branży, które zostały najbardziej dotknięte - zapowiada premier 16:16 To infolinia w sprawie kontaktu z sanepidem:



twitter.com 16:15 Dziennikarze dopytują premiera o to, czy planowane jest spotkanie z przedstawicielami strajkujących. - Były próby umówienia się na spotkanie, ale nie został one przyjęte. Zapraszam na poniedziałek, jesteśmy gotowi do rozmów. Propozycje prezydenta będą ubrane w formę prawną bardzo szybko - mówi szef rządu 16:13 Na pytanie, czy obostrzenia mają szanse spełnić swoje zadanie, jeśli w całym kraju są organizowane protesty, premier odpowiada, że w obecnych realiach podkreślane jest ogromne zagrożenie epidemiczne strajków. - Młodzi ludzie nie ucierpią, ale tworzą zagrożenie dla życia i zdrowia rodziców i dziadków - dodaje szef rządu 16:10 - Znaczna część protestów wynika z niezrozumienia. Prezydent i jego propozycja pokazują, że obawy kobiet są bezprzedmiotowe. Ja mogę zadeklarować, że propozycja prezydenta jest bardzo dobra i ona może rozpocząć dialog i zakończyć wszelkie spory, aby nie było wątpliwości do co interpretacji, co wywołuje gniew i lęk. Po tej propozycji naprawdę warto usiąść i rozmawiać. Protesty są zagrożeniem. Nie chcemy interweniować, także ze względu na młody wiek demonstrantów. Ale przeciwstawiamy się awanturnictwu, niszczeniu pomników. Nie zgadzamy się na atakowanie kościołów i tradycji. Trzeba rozmawiać, propozycja prezydenta jest na stole - mówi Morawiecki o protestach po wyroku TK 16:06 - Przygotowujemy się na coraz trudniejsze warunki. Chcemy, żeby domownicy osoby, która ma dodatni wynik, nie musiały czekać na telefon z sanepidu, ale ta kwarantanna będzie automatyczna. Apeluję: jeśli macie kogoś dodatniego w domu, zostańcie na kwarantannie - apeluje minister 16:04 Zmiana w testowaniu: Przyjmujemy, że testy antygenowy dla pacjenta objawowego są taką samą podstawą do stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR 16:03 - Nowością, którą będziemy wprowadzali jest opieka na poziomie podstawowym dla pacjentów skąpo lub nieobjawowych - zapowiada minister zdrowia 16:02 "Milion złotych kosztowało Warszawę przygotowanie komunikacji miejskiej i nowej organizacji ruchu 1.11, wydaliśmy setki decyzji na handel przedsiębiorcom, dla których to kluczowy dzień w roku" – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski "Od tygodni prosiliśmy o decyzję. A rząd dopiero teraz decyduje o zamknięciu cmentarzy. Kpina" – ocenił prezydent Warszawy 16:00 - Nie wprowadzamy dodatkowych obostrzeń, bo chcemy bardzo dokładnie obserwować, jak rozwija się pandemia - mówi Adam Niedzielski 15:59 - Analizujemy również tempo wzrostu, które jeszcze na początku października było podwajające się, w tej chwili te tendencje od połowy października są malejące. To pokazuje, że w perspektywie tygodnia lub dwóch scenariusz stabilizacji może się pojawić, dlatego tak ważnym jest, byśmy się odpowiedzialnie zachowywali - zaznacza Niedzielski 15:57 Oto aktualne zasady bezpieczeństwa:



twitter.com 15:56 Korpus Pomocy Seniorom:



twitter.com 15:54 - Opracowaliśmy dwie prognozy rozwijania się pandemii, jeden to przyrost pandemii w tempie geometrycznym, drugi wariant związany ze stopniowym wzrostem - dodaje minister zdrowia 15:52 - Idziemy drogą środka. Monitorujemy rozwój pandemii. W ostatnich dniach mamy do czynienia z przekroczeniem 20 tys zachorowań przy ciągle rosnącej liczbie badań. Zrobiliśmy ogromny progres dotyczący badań - dziś to 70-80 tys. badań dziennie 15:52 Głos zabiera Adam Niedzielski 15:51 - Obniżmy poziom zachorowań i temperaturę sporu. Mam nadzieję, że przed świętami będziemy mogli odmrażać niektóre branże - zapowiedział Morawiecki 15:50 - Jest też nadzieja: wczoraj odbyłem posiedzenie Rady Europejskiej. Przewodnicząca UE zaproponowała plan szczepień i bardzo prawdopodobne pojawienie się szczepionki już w styczniu. Oczywiście na zasadzie dobrowolności - podkreśla szef rządu 15:49 - Nie proszę o zaniechanie sporów światopoglądowych, ale o odłożenie ich na późniejszy czas - mówi premier 15:49 Dzieci w przedszkolach oraz klasach 1-3 pozostaną na razie na nauczaniu stacjonarnym 15:47 - Ostatnio podzieliły nas sprawy światopoglądowe. Od tego ważniejsze jest życie i zdrowie naszych rodzin. Zadbajmy o to, abyśmy mogli razem spędzić święta Bożego Narodzenia. Prezydent zaproponował kompromis, możemy to szybko poddać dyskusji, aby nie było wątpliwości co do tego, że jeśli ciąża zagraża życiu czy zdrowiu kobiety, to nic się nie zmieni. Rozumiem gniew i zaniepokojenie. Zostańcie w domach, bo wtedy najlepiej pokażemy, że dbamy o naszych bliskich - dodaje Morawiecki 15:45 Od poniedziałku wszyscy ci, którzy mogą pracować zdalnie, mają się do tego stosować. To nakaz premiera dla administracji publicznej oraz prośba dla przedsiębiorców 15:43 APEL PREMIERA DO SENIORÓW: To wasze życie i zdrowie jest najbardziej zagrożone. Powyżej 70. roku życia to zagrożenie rośnie lawinowo. Nasza prośba przyjmuje formę apelu, aby wszyscy, którzy nie muszą wychodzić z domu przez najbliższe dwa tygodnie pozostali w domach. Nie spotykajmy się z młodszymi krewnymi, od tego zależy wasze życie 15:42 - Nie możemy dopuścić do tego, żeby w tym miejscu gromadzili się ludzie. Wiele osób, które odwiedziłyby grób małżonka, za dwa tygodnie mogłoby leżeć w tym samym miejscu. To smutna decyzja, też chciałem iść na grób ojca, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko, uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - dodaje szef rządu 15:41 Morawiecki: Zarówno w dzień Wszystkich Świętych, jak i w Dzień Zaduszny cmentarze będą zamknięte 15:40 - Ta druga fala koronawirusa jest znacznie silniejsza w całej Europie. Popełniono wiele błędów, także w Polsce. Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość, musimy myśleć nie tylko o tym, co teraz, ale też za wiele dni - mówi premier 15:39 Zaczyna się konferencja rządu 15:27 Przypomnijmy, że z informacji przekazanych w piątkowy poranek przez resort zdrowia wynika, że w Polsce odnotowano 21 629 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 35 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 167 osób. 15:21 Na konferencji pojawi się także Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban 15:17 Za niecałe 15 minut premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski pojawią się na konferencji prasowej, podczas której przedstawią informacje o nowych obostrzeniach. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!