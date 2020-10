Morawiecki o nowych obostrzeniach. Co z kościołami?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że na najbliższe trzy dni: 31 października, 1 listopada i 2 listopada – cmentarze zostaną zamknięte.

W niedzielę 1 listopada przypada dzień Wszystkich Świętych, kiedy Polacy tłumnie gromadzą się przy grobach swoich bliskich zmarłych.

Co z kościołami?

Podczas konferencji padło także pytanie o funkcjonowanie kościołów.

– Cały czas kościoły pozostają otwarte, ale z limitem osób na metr kwadratowy. Do tej pory słyszeliśmy o sporej liczbie zakażeń po weselach czy dyskotekach, tam gdzie ludzie stykali się ze sobą bez maseczek. Tam, gdzie ryzyko jest duże, tam wprowadziliśmy ograniczenia w nadziei, że one pomogą. Zachęcamy do tego, by w szczególności starsi ludzie brali udział w mszach za pośrednictwem transmisji w telewizji lub internecie – poinformowano.

Przypomnijmy, że obowiązujące ograniczenia w kościołach dotyczą limitu osób przypadających na metr kwadratowy. Jest to dokładnie jedna osoba na siedem metrów kwadratowych. Ponadto, uczestnicy mszy muszą mieć zakryte usta i nos. Osoby sprawujące kult nie muszą mieć maseczek.

