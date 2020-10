Kwarantanna „z automatu.” Minister zdrowia ogłosił, co się zmieni

Minister zdrowia ogłosił zmiany w uznawaniu kwarantann na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim. – Chcemy, żeby domownicy osoby chorej, czyli osoby, która ma dodatni wynik testu, nie musiały już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny – przekazał Adam Niedzielski. – Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście, zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby takie formalności załatwić, jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna – dodał minister zdrowia.

Z danych resortu zdrowia wynika, że obecnie na kwarantannie przebywa 496 213 osób.

Kwarantanna – zasady

Od 2 września kwarantanna i izolacja domowa wynoszą 10 dni. Kwarantannie podlega osoba, która:

przekroczyła granicę zewnętrzną UE

miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie

ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem

mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową



Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny.

