Koronawirus. Najnowsze informacje MZ. Liczba zajętych łóżek i respiratorów rośnie lawinowo

Obecnie zajętych jest 18 160 łóżek covidowych na 25 902 dostępne i 1 550 respiratorów na 1 979 dostępnych. Liczba zajętych łóżek w porównaniu do wczoraj wzrosła o 937, a respiratorów – o 97. Kwarantanną objęte zostały 421 582 osoby, a nadzorem epidemiologicznym – 46 697. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało 159 986 osób.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport

We wtorek resort zdrowia potwierdził 19 364 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 227 osób, z czego 31 z powodu COVID-19, a 196 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 414 844, a przypadków śmiertelnych – do 6 102.

