Katowice. Nie żyje 4-miesięczny chłopiec zakażony koronawirusem

Jak podaje Polsat News, powołując się na informacje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w szpitalu w Katowicach zmarł 4-miesięczny chłopiec z powiatu cieszyńskiego. Informacja o zgonie dziecka znalazła się w raporcie dotyczącym śmiertelnych przypadków zakażeń koronawirusem. 4-miesięczny chłopiec jest najmłodszą ofiarą epidemii w Polsce.

Koronawirus w Polsce – najnowszy bilans

Dotychczas w Polsce potwierdzono ponad 414 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 6102. Ministerstwo Zdrowia we wtorek w godzinach porannych opublikowało dzienny raport o COVID-19. Z danych resortu wynika, że obecnie zajętych jest 18 160 łóżek covidowych na 25 902 dostępne i 1 550 respiratorów na 1 979 dostępnych. Liczba zajętych łóżek w porównaniu do poniedziałku wzrosła o 937, a respiratorów – o 97. Kwarantanną objęte zostały 421 582 osoby, a nadzorem epidemiologicznym – 46 697. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało 159 986 osób.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 65 tys. testów na obecność koronawirusa. Łącznie przebadano już ponad 4,8 mln próbek.

