„Często łóżka są ukrywane”. Minister zdrowia tłumaczy brak miejsc w szpitalach

Na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany o brak tzw. łóżek covidowych (przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem) i niedostępność respiratorów. Niedzielski zaznaczył na wstępie, że każda taka informacja jest traktowana „z dużą uwagą” resortu i jest weryfikowana.

Dalej dodał, że uzasadnienia takich braków „bywają bardzo różne”. Wśród problemów minister zdrowia wyliczał „niewystarczającą koordynację”. – Dyspozytorów, którzy nie mają pełnego rozeznania w zakresie tego, gdzie są wolne łóżka, a gdzie ich nie ma – mówił.

Koronawirus w Polsce. Niedzielski: W szpitalach ukrywane są łóżka

Minister zdrowia powiedział też o innym problemie, który tak opisał:

– Mamy też do czynienia często z pewnym niezrozumiałym, że tak powiem, ukrywaniem tych łóżek, które faktycznie są dostępne, a niekoniecznie dyrektor czy kierujący jednostką chce tego pacjenta przyjmować.

Dlatego też – poinformował Niedzielski – ministerstwo wystąpi o pomoc do wojska, by te skierowało osobę, która będzie w szpitalu aktualizować spis wolnych łóżek.

– Zwrócimy się do wojska o wsparcie w zakresie administrowania informacją o wolnych łóżkach. Będziemy zwracali się do ministra Błaszczaka (...) by do każdego szpitala skierowana została osoba, która będzie odpowiadała za aktualizowanie tego systemu – opisał Niedzielski.

