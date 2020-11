Strategia 3.0 i zmiany w walce z koronawirusem. Niedzielski: Pandemia wzrasta, ale coraz wolniej

Jak wyjaśniają urzędnicy resortu zdrowia już na wstępie, strategia 3.0 jest odpowiedzią na zmianę charakteru epidemii. Przypomniano, iż w okresie jesienno-zimowym w całej Europie ma miejsce gwałtowny wzrost poziomu zakażeń COVID-19. „Zgodnie z opinią naukowców warianty wirusa, odpowiedzialne za obecny szczyt zachorowań, są mniej śmiertelne, jednak znacznie bardziej zakaźne niż odpowiedzialne za wiosenną falę zakażeń” - czytamy. Ministerstwo informuje też, że podstawą do obecnie wypracowanej strategii jest konieczność zapewnienia wystarczającej liczby miejsc do leczenia pacjentów, u których rozwija się objawowa postać infekcji dotycząca układu oddechowego.

Strategia 3.0 - rozwój pandemii

W pierwszym rozdziale dokumentu przypomniano rozwój epidemii COVID-19 w Europie i Polsce. W drugim omówiono strategię walki z SARS-COV-2 od początku września 2020 roku w naszym kraju. Resort wspomniał m.in. o rozbudowie sieci mobilnych punktów wymazowych, konieczności wdrożenia całodobowego systemu poświęconego pulsoksymetrii, zwiększeniu izolatoriów dla pacjentów zakażonych oraz ciągłym zwiększaniu liczby łóżek i respiratorów dedykowanych pacjentom z COVID-19.

Strategia 3.0 - scenariusze rozwoju

W rozdziale trzecim Ministerstwo Zdrowia przedstawiło scenariusze rozwoju epidemii w sezonie jesienno-zimowym. Resort spodziewa się zwiększającej się liczby zakażeń i jako kluczowe przedstawia szybkie i społecznie odpowiedzialne izolowanie osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt. Podkreśla istotność rozpowszechniania aplikacji STOP COVID (ProteGo Safe) i konieczność przekazania koduźródłowego aplikacji instytucjom zajmującym się ochroną danych wrażliwych.

Strategia 3.0 - sposoby postępowania w 4 etapach

Przedstawiono sposób postępowania w przypadkach niewymagających hospitalizacji (80-90 proc. pacjentów) w przypadku zwykłej transmisji (I etap). Ma to być podstawowa opieka zdrowotna, nadzór nad pacjentem w domu oraz zdalny monitoring poziomu saturacji u pacjentów z grupy ryzyka.

Jeżeli chodzi o hospitalizację, określono cztery sposoby postępowania. Przy zwykłej transmisji, podejrzanych zgłaszających się do szpitala z różnymi sytuacjami należy poddać testom PCR lub antygenowym, a w przypadku ich braku traktować jako podejrzanych i izolowanych. Pacjentów rozpoznanych obsługuje się jedynie w szpitalach wytypowanych do walki z koronawirusem II lub III poziomu.

Nasilona transmisja (etap II)

Przy nasilonej transmisji(dzienna liczba nowych przypadków od 5 do 20 tys.) u osób podejrzanych stosuje się poniższe zasady:

w przypadku pacjentów objawowych dopuszcza się wykonywanie testów antygenowych jako podstawy rozpoznania,szczególnie w przypadku diagnostyki prowadzonej na Izbach Przyjęć czy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,

w przypadku pacjentów skąpoobjawowych wykonujemy testy PCR,

świadczenia zabiegowe są realizowane w każdym szpitalu jedynie w przypadku takiej konieczności –w warunkach izloacji.

Dla pacjentów z rozpoznanym COVID-19 zasady wyglądają następująco:

realizacja świadczeń odbywa się w szpitalach na II lub III poziomie szpitali wytypowanych do walki z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (wykaz szpitali stanowi załącznik do strategii),

łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19 tworzone są również w szpitalach na I poziomie,

w szpitalach I poziomu szpitali tworzone są stanowiska intensywnej opieki (w przypadku ich braku) lub odpowiednio doposażanie (w przypadku,gdy szpital taki szpital posiada oddział anestezjologii i intensywnej terapii)

świadczenia udzielane są na rzecz pacjentów wymagających tlenoterapii lub hospitalizacji z powodu chorób współistniejących do COVID-19, np. internistycznych, kardiologicznych, wymagających jedynie leczenia zachowawczego.

Bardzo nasilona transmisja (etap III)

Przy bardzo nasilonej transmisji (powyżej 20 tys. przypadków dziennie) zasady te ulegają dalszym zmianom.

a) Zasady postępowania w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2,zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

każdy pacjent jest traktowany jako osoba zakażona,

realizacja świadczeń sprowadza się jedynie do leczenia choroby podstawowej,

podstawą diagnostyki u pacjentów objawowych są testy antygenowe i PCR w przypadku SpO2< normy u pacjenta, wdrażamy tlenoterapię oraz leczenie zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ),

w przypadku braku poprawy stanu zdrowia pacjenta, konieczne jest przekazanie do szpitala o wyższym poziomie;

Zasady prowadzenia pacjenta zdefiniowane są według protokołu opracowanego przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

b) Zasady postępowania w przypadku pacjentów z rozpoznanymCOVID-19, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

wszystkie łóżka w szpitalach posiadające dostęp do tlenu bez względu na ich lokalizację;

w przypadku dobowych bądź lokalnych skoków zachorowań, przekraczających chwilowo pojemność systemu trójstopniowej opieki, możliwe użycie szpitali tymczasowych w celu uniknięcia dalekich transportów pacjentów wymagających leczenia.

Stan krytyczny (etap IV)

Ministerstwo wyodrębnia też stan krytyczny, kiedy to liczba pacjentów hospitalizowanych jednocześnie zbliży się do granicy rezerw łóżkowych, zaplanowanych na poziomie 35 proc. wszystkich łóżek w szpitalach, włączonych do leczenia pacjentów zakażonych (około 35 tys. łóżek).

sukcesywne uruchamianie w poszczególnych województwach szpitali tymczasowych posiadających dostęp do tlenu i łóżka intensywnej terapii

do pomocy w udzielaniu świadczeń (w szpitalach tymczasowych) włączone zostają Wojska Obrony Terytorialnej oraz pracownicy służb sanitarnych wojska,

rozważenie możliwości zwiększenia puli łóżek do 50% (z wyłączeniem szpitali onkologicznych i położniczych).

Strategie 3.0 - włączenie lekarzy POZ

Ministerstwo zakłada, że w walce z COVID-19 aktywny udział wezmą lekarze POZ. Grypa 33 291 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przy kontakcie z trzema pacjentami co trzy dni miałaby być w stanie objąć jednorazową opieką ponad 300 tys. pacjentów. Oprócz lekarzy POZ resort przewiduje możliwość wspomagania się 49 338 specjalistami z innych dziedzin medycyny, lekarzami rezydentami, a nawet studentami medycyny ostatnich lat.

Resort zdrowia w strategii 3.0 podkreśla, że w obecnej sytuacji wysiłek służby zdrowia powinien skoncentrować się na testowaniu pacjentów objawowych. Oprócz nich zaleca też badanie wszystkich przed rozpoczęciem leczenia uzdrowiskowego i wszystkich przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej. Zaleca testowanie pacjentów bezjobjawowych, gdy to niezbędne przy dochodzeniu epidemiologiczny, . Zaleca wykorzystanie szybkich testów RDT w SOR oraz na izbach przyjęć.

W ostatnim, piątym rozdziale, autorzy strategii przedstawiają kilka liczba dotyczących tworzenia zasobów i rezerw. Cały dokument wraz z załącznikami znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

twitter