Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. Konferencja premiera Morawieckiego

Nowe obostrzenia. Podsumowanie konferencji premiera:

14:45 Zakończyła się konferencja premiera i ministra zdrowia. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 14:43 Z infografiki opublikowanej przez Kancelarię Premiera wynika, że w kościołach może przebywać 1 osoba na 15 m2.



twitter.com 14:41 Adam Niedzielski powiedział także o negatywnym scenariuszu, który uwzględnia skutki protestów, skutki niestosowania się do obowiązku noszenia maseczek, nieprzestrzegania dyscypliny. Minister zdrowia poinformował, że z tej prognozy wynika, że do końca roku w Polsce może być nawet 600 tys. nowych zachorowań na koronawirusa. 14:38 Minister zdrowia zaprezentował dwa scenariusze rozwoju epidemii w Polsce. - Z tego trendu krótkodystansowego wynika, że w optymistycznym wariancie liczba dziennych zachorowań będzie oscylować w granicach 25-30 tys. - powiedział Adam Niedzielski. 14:34 - Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju to włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożymy zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu - powiedział Mateusz Morawiecki.



twitter.com 14:32 Zgodnie z zapowiedzią premiera rozporządzenie, w którym zostaną omówione szczegóły dotyczące nowych obostrzeń, zostanie opublikowane w czwartek 5 listopada. 14:29 Nowe zasady bezpieczeństwa. Podsumowanie konferencji premiera na infografice.



twitter.com 14:27 - Zasiłki będą przyznane na takich zasadach jak wiosną - powiedział premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytanie, czy państwo będzie wypłacało zasiłki opiekuńcze rodzicom dzieci, które będą uczyć się w trybie zdalnym. 14:26 Teraz pytania zadają dziennikarze, którzy uczestniczą w konferencji zdalnie. 14:25 - Przyłączam się do apelu premiera i ministra zdrowia. Nie tylko wciskajmy hamulec, ale zapnijmy pasy bezpieczeństwa - powiedział prof. Andrzej Horban, apelując o przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń. 14:23 Minister Adam Niedzielski zaapelował do ozdrowieńców o włączenie się w walkę z koronawirusem i oddawanie krwi. Podkreślał także ogromne znaczenie, które niesie zasada DDM. 14:22 - Zostańmy w domu, po to aby ograniczyć kontakty, aby nie dać wirusowi szansy na rozprzestrzenianie się - apelował szef resortu zdrowia. Polityk zwrócił się także do Polaków, aby ograniczyli kontakty towarzyskie. 14:21 - To nie jest czas na dyskusje światopoglądowe. To jest czas na ochronę życia, na ochronę tej podstawowej wartości - kontynuował minister zdrowia. 14:19 - Nasz system opieki zdrowotnej jest na granicy wydolności - powiedział Adam Niedzielski. Minister zapewnił, że podejmowane są działania w celu zwiększenia liczby dostępnych łóżek dla pacjentów z COVID oraz respiratorów.



twitter.com 14:18 Głos zabiera minister zdrowia. 14:17 - Żaden nawet najlepszy plan nie powiedzie się, jeżeli nie będziemy solidarni i odpowiedzialni - powiedział Mateusz Morawiecki, apelując o przestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Polityk zaznaczył, że epidemia jest fundamentalnym zagrożeniem m.in. dla polskiej gospodarki. 14:15 - Nie wiemy, co nas czeka - stwierdził Mateusz Morawiecki. Polityk dodał, że jest prawdopodobne, ale nie całkowicie pewne, że po wprowadzeniu nowych ograniczeń, jeśli będziemy się do nich stosować, sytuacja epidemiczna się poprawi. 14:14 Mateusz Morawiecki zwrócił się do protestujących po decyzji wydanej przez TK. - Proszę protestujmy, ale w sieci. Tam wyrażajmy nasze opinie. Protest w przestrzeni publicznej grozi tym, co naukowcy teraz pokazują, czyli gwałtownym przyrostem zakażeń - powiedział premier polskiego rządu na konferencji prasowej. 14:12 - Krok za dzisiejszymi obostrzeniami jest już tylko całkowity lockdown - przestrzegł premier. Mateusz Morawiecki dodał, że musimy nauczyć się żyć w nowym reżimie sanitarnym. Zaapelował także do pracodawców, aby wprowadzali pracę zdalną. 14:10 Wszystkie zmiany zapowiedziane przez premiera zaczną obowiązywać od soboty. 14:09 Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte za wyjątkiem sklepów usługowych, tj. aptek i drogerii - powiedział Mateusz Morawiecki.



Ograniczenia liczby osób w sklepach:

Handel w sklepach do 100 m2: 1 osoba na 10 m2, a w sklepach powyżej 100m2: 1 os na 15 m2. 14:08 Ograniczenia w placówkach kultury. - Usługi kulturalne będą tymczasowo zamknięte - ogłosił premier. - Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla gości, którzy odbywają podróże służbowe - dodał. 14:07 -Pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego na klasy od 1 do 3 i przedłużenie nauczania zdalnego dla uczniów od klasy 4 do końca listopada - powiedział premier Mateusz Morawiecki. 14:06 Mateusz Morawiecki zaznaczył, że wprowadzenie kolejnych restrykcji jest niezbędne ze względu na wysokie dzienne przyrosty zakażeń koronawirusem w Polsce. - Rozszerzamy nasze zasady bezpieczeństwa - powiedział. 14:05 - Zdaje się, że listopad będzie jednym z najtrudniejszych momentów w pandemii - powiedział premier i dodał, że pandemia się nasila, wiec odpowiedź polskiego rządu musi być zdecydowana. 14:04 - Liczba zakażeń w Europie przekroczyła 10 mln przypadków. Druga fala pandemii koronawirusa uderzyła w Europę, uderzyła w Polskę z dużą siłą - rozpoczął Mateusz Morawiecki. 14:03 Rozpoczyna się konferencja prasowa premiera i ministra zdrowia. 13:58 We wtorek 3 listopada opublikowana została kolejna wersja strategii walki z pandemią koronawirusa w Polsce.



twitter.com 13:54 Czy szkoły i przedszkola zostaną zamknięte?



Z informacji money.pl wynika, że podczas wtorkowego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiany był wariant zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli. To z kolei wiązałoby się z wypłacaniem przez państwo zasiłku opiekuńczego. 13:45 Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że żołnierze WOT będą wspierać szpitale, zajmujące się leczeniem pacjentów zakażonych koronawirusem, w aktualizacji danych o wolnych łóżkach.



twitter.com 13:41 „Pełzający”, „miękki”, a może „twardy” lockdown? Co wprowadzenie kolejnych obostrzeń oznacza w praktyce?



Co to jest lockdown? Zakaz przemieszczania się, ograniczenia w sklepach, praca zdalna. Czego można się spodziewać? 13:37 Druga fala koronawirusa odciska swoje piętno na wielu państwach, w których rządzący decydują się na wprowadzenie daleko idących ograniczeń. Co musi się stać, aby w Polsce ogłoszono lockdown? O szczegółach mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.



Kiedy całkowity lockdown? Minister zdrowia podał ważną granicę 13:34 W związku z rekordowymi dziennymi przyrostami zakażeń koronawirusem pojawia się pytanie o wydolność polskiej służby zdrowia.



Koronawirus w Polsce. Zostało niewiele ponad 20 proc. wolnych respiratorów 13:28 Z zapowiedzi polityków partii rządzącej wynika, że dodatkowe restrykcje mogą zostać wprowadzone na wielu płaszczyznach. – Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki będzie przedstawiał kolejne obostrzenia, kolejne decyzje, które będą ograniczały nasze funkcjonowanie, ograniczały też ilość kontaktów społecznych – powiedział Michał Dworczyk w środowej audycji Rozgłośni Katolickich „Poranek Siódma 9”. 13:21 Ze spekulacji medialnych wynika, że jednym z rozważanych scenariuszy jest zamknięcie galerii handlowych.



Galerie handlowe zostaną zamknięte. Premier Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia 13:14 Zgodnie z zapowiedziami o godz. 14:00 rozpocznie się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Politycy poinformują o nowych obostrzeniach wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię koronawirusa.

W Polsce dotychczas potwierdzono 439 536 zakażeń koronawirusem od początku epidemii. Z powodu COVID-19 zmarło 6 475 osób. Na godz. 14.00 została zapowiedziana konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca kolejnych kroków w walce z COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Będzie drugi lockdown?

W grę wchodzą takie obostrzenia jak: zamknięcie galerii handlowych, wprowadzenie zakazu wychodzenia z domów poza koniecznymi sytuacjami, czy skierowanie wszystkich szkół na pracę zdalną. Choć przedstawiciele rządu mówią, że to ostateczność, możliwy jest też całkowity lockdown.

