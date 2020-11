Rząd obiecał 500 zł dla każdego nauczyciela na sprzęt elektroniczny. Ma pomóc w nauce zdalnej

Podczas konferencji prasowej w środę 4 listopada premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych obostrzeniach dla szkół. W klasach 1-3 zostanie wprowadzona nauka zdalna. Potrwa co najmniej do 29 listopada. Do tego dnia została przedłuzona nauka zdalna w wyższych klasach szkół podstawowych i w szkołach średnich. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek 9 listopada.

Na razie zmiany nie dotkną przedzkoli i żłobków, które wciąż będą działać.

Nauka zdalna w szkołach. Rząd obiecał 500 złotych dla każdego nauczyciela na sprzęt

W związku z dalsza nauką zdalną premier poinformował o przyzaniu specjalnego bonu. Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

– Bon chcemy udostępnić błyskawicznie. Szczegółowe zasady ureguluje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ten bon ma służyć sfinansowaniu kosztów sprzętu elektronicznego, który jest niezbędny, który pomaga w sprawnym prowadzeniu pracy zdalnej – powiedział Morawiecki na konferencji prasowej.

Dodatkowe informacje w tej sprawie mają się w najbliższym czasie pojawić na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

