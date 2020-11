Polska nie była zainteresowana pomocą od Niemiec ws. respiratorów. Rzecznik rządu zabiera głos

Co rusz pojawiają się doniesienia o tym, że może zabraknąć respiratorów, ale władza – co ujawnił Onet – miała nie przystać na propozycję Niemiec w tym zakresie. Rzecznik rządu zapowiedział, że do szpitali trafi niedługo blisko tysiąc respiratorów i stwierdził: – Pomoc ze strony Niemiec nie jest nam potrzebna.

Jak opisał w środę portal Onet, Niemcy od kilku tygodni proponowali pomoc partnerom w Unii Europejskiej w zakresie walki z pandemią koronawirusa. Z takiej pomocy skorzystali Czesi, którzy otrzymali 100 respiratorów. Onet podkreślił, że z wielu części Polski płyną alarmistyczne głosy, że w kraju może zabraknąć respiratorów, a w szpitalach są zajęte wszystkie tego typu urządzenia. Mimo pogłębiającego się deficytu respiratorów i dynamicznie rozwijającej się epidemii w Polsce nikt z naszego rządu nie zareagował na niemiecką ofertę. Z anonimowych źródeł dowiedzieliśmy się, że w bezpośrednich rozmowach Polacy odmówili Niemcom przyjęcia od nich pomocy – opisał portal. Piotr Müller: Pomoc ze strony Niemiec nie jest nam potrzebna O tę sprawę był pytany w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller, który podkreślał, że w Polsce „nie ma problemów” jeśli chodzi o rezerwy w zakresie respiratorów. Zaznaczył, że w najbliższy weekend do szpitali trafi 500 respiratorów, a drugie 500 zostanie rozdysponowanych do szpitali tymczasowych. – W związku z tym na tym etapie żadna tego typu pomoc ze strony Niemiec nie jest nam potrzebna. My taką pomoc deklarujemy również dla Niemiec, jeżeli by się okazało, że w ich magazynach, część np. środków, które już zużyli będzie potrzebna – mówił Müller. Czytaj też:

„Często łóżka są ukrywane”. Minister zdrowia tłumaczy brak miejsc w szpitalach