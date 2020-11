Najgorszy raport od początku pandemii w Polsce. Ponad 27 tys. nowych zakażeń

Dane o liczbie osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało w czwartek 5 listopada Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 27 143 kolejnych osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusemw Polsce wynosi 466 679. Wyzdrowiało 140 280 osób (5556 w ciągu ostatniej doby). Są również pozytywne wieści. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 177 681 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Tym samym w ciągu minionej doby potwierdzono kolejnych 8721 wyzdrowień.

Koronawirus w Polsce - ile zakażeń w poszczególnych województwach?

Nowe przypadki dotyczą województw:

wielkopolskiego - 3888

śląskiego - 3850

mazowieckiego - 2932

dolnośląskiego - 2451

małopolskiego - 2342

łódzkiego - 1713

kujawsko-pomorskiego - 1663

podkarpackiego - 1553

pomorskiego - 1141

świętokrzyskiego - 950

podlaskiego - 902

zachodniopomorskiego - 866

lubelskiego - 805

warmińsko-mazurskiego - 795

opolskiego - 714

lubuskiego - 578



Koronawirus w Polsce. Ile ofiar śmiertelnych?



Resort podał także nowe informacje o zgonach. W ciągu minionej doby zmarło 367 osób (298 pacjentów miało choroby współistniejące, a 69 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 6842.

Koronawirus - zmiana podawania informacji

Jak do tej pory prywatne laboratoria musiały codziennie przekazywać informacje na temat liczby wykonywanych dziennie testów. W rozporządzeniu nie było mowy o wynikach komercyjnych badań, przez co raporty przekazywane przez resort mogły być zaniżone. To może zmienić się od dzisiaj, ponieważ właśnie 5 listopada wchodzą w życie nowe przepisy. Od dziś, każde laboratorium wykonujące testy na koronawirusa zobowiązane jest przekazać informacje o osobie zakażonej oraz pozytywnym wyniku testu do systemu EWP.

Koronawirus w Polsce. Ile osób w szpitalach i na kwarantannie?

Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest z 19 114 z 28 010 dostępnych łóżek COVID-19, a więc 68,2 proc. Tym samym w ciągu minionej doby hospitalizowano 460 kolejnych pacjentów. Jednocześnie pod respiratorami znajduje się 1615 z 2144 osób (spadek o 10 w ciągu ostatnich 24 godzin). Łącznie dostępnych jest respiratorów, a więc 75 proc.Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 430 732 osób (w ciągu ostatniej doby objęto nią kolejne 22 611 osób). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 42 689 osób, a więc o mniej niż 860 w ciągu poprzednich dni.

