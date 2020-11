Włoszczowa. Zmarł 26-latek, dla którego miejsce w szpitalu wywalczyła dopiero policja

Mieszkańca powiatu włoszczowskiego do szpitala przywieziono wieczorem. Odtransportowała go rodzina, jednak w placówce z powodu przepełnienia nie było już wolnych miejsc. 26-latek zmagał się nie tylko z COVID-19, ale też z chorobą onkologiczną, dlatego jego siostra nie traciła czasu, tylko zawiadomiła o wszystkim policję. Jak pisze „Super Express”, funkcjonariusze przybyli na miejsce i chory został przyjęty na oddział. Nie przeżył jednak nocy, lekarzom nie udało się go uratować.

Włoszczowa. Dyrektor szpitala opisuje przypadek zmarłego pacjenta

W rozmowie z „Echem Dnia” relację z działań placówki zdał dyrektor Rafał Krupa. – Rodzina przywiozła mężczyznę wieczorem do szpitala. Jego stan był poważny, jak się okazało, miał ciężką chorobę onkologiczną. Wstępne badanie w kierunku COVID-19 również było pozytywne. W tej sytuacji procedura przewiduje kierowanie pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego, ale do tak zwanej strefy buforowej, dla pacjentów podejrzanych o COVID-19. Pacjent został zabezpieczony przez personel szpitalnego oddziału ratunkowego, jednak po godzinie jego stan znacznie się pogorszył. Podjęta została natychmiastowa reanimacja, niestety mężczyzny nie udało się uratować – mówił.

„SE” podkreśla, że sytuacja Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II we Włoszczowie jest trudna, podobnie jak zresztą w wielu innych miejscach w Polsce. Szpital został przekształcony w lecznicę jednoimienną, udzielającą pomocy pacjentom z COVID-19.

