Konferencja premiera Morawieckiego na PGE Narodowym. „Do szpitala tymczasowego trafi pierwszy pacjent"

14:07 Zakończyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 14:06 - Chrońmy życie naszych współobywateli. Każdy kto chroni siebie, chroni innych. Musimy zerwać łańcuch zarażeń - apelował premier polskiego rządu. 14:06 - Odnajdźmy w sobie siłę, która pozwoli nam walczyć z pandemią. Dziś musimy zerwać łańcuch zakażeń, ograniczyć kontakty i mobilność. Proszę wszystkich o zaangażowanie i solidarność - stwierdził na zakończenie Mateusz Morawiecki. 14:05 - Proszę wszystkich Polaków o zaangażowanie się w walkę z epidemią - apelował Mateusz Morawiecki. Premier zwrócił się także do Polaków, aby pomagali seniorom, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii koronawirusa. 14:04 - Dzisiaj trafi tutaj do tego szpitala tymczasowego pierwszy pacjent - poinformował Mateusz Morawiecki na PGE Narodowym.



twitter.com 14:02 - To wspólny cel, zwalczyć epidemię, stąd decyzje, o których poinformowaliśmy wczoraj - dodał premier polskiego rządu. Mateusz Morawiecki podkreślił, że dalszy rozwój epidemii w kraju zależy od tego, jak wszyscy podejdziemy do nowych obostrzeń. 14:00 - Można powiedzieć z tego miejsca, że nigdy (...) tak wiele osób nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym - powiedział Mateusz Morawiecki na PGE Narodowym, dziękując pracownikom służby zdrowia. 13:55 Już o godz. 14:00 ma rozpocząć się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego.



twitter.com

Koronawirus w Polsce. Dane z czwartku 5 listopada

Dane o liczbie osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało w czwartek 5 listopada w godzinach porannych Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych potwierdzono 27 143 nowe przypadki COVID-19 w kraju. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi 466 679 od początku epidemii. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 177 681 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Czytaj też:

Włoszczowa. Zmarł 26-latek, dla którego miejsce w szpitalu wywalczyła dopiero policja