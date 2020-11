Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Rośnie liczba zajętych respiratorów

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że obecnie zajętych jest 19 479 łóżek covidowych na 29 407 dostępnych. Pod respiratorami przebywa 1 703 pacjentów. Łącznie w kraju dostępnych jest 2 238 urządzeń dla osób z COVID-19, co oznacza, że wolnych pozostało 535. W ciągu ostatnich 24 godzin do ten puli dodano 94 urządzenia. Zajętych jest 19 479 spośród 29 407 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. W porównaniu do wczoraj hospitalizacji wymagało kolejnych 365 pacjentów.

Kwarantanną objęte są 433 524 osoby, a nadzorem epidemiologicznym – 42 562. Od początku pandemii COVID-19 pokonało 188 675 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono wyzdrowienie kolejnych 10 994 osób.

Rekord ofiar śmiertelnych

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 445 osób. Potwierdzono 27 086 nowych przypadków zakażenia.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą osób z województw:

śląskiego (3942),

mazowieckiego (2951),

małopolskiego (2815),

dolnośląskiego (2512),

wielkopolskiego (2063),

kujawsko-pomorskiego (1952),

podkarpackiego (1707),

łódzkiego (1593),

lubelskiego (1542),

pomorskiego (1451),

świętokrzyskiego (1013),

zachodniopomorskiego (903),

warmińsko-mazurskiego (826),

opolskiego (739),

podlaskiego (580),

lubuskiego (497).

Nie żyje 445 osób

Resort zdrowia przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 387 osób. Łączna liczba ofiar w ciągu ostatniej doby zamknęła się na 445 osobach, co stanowi najwyższą wartość od marca.

