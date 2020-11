Koronawirus. Wiceminister zdrowia o niemieckiej propozycji pomocy: Dziś Polska jej nie potrzebuje

Waldemar Kraska był gościem „Sygnałów Dnia” w radiowej Jedynce. Wiceminister Zdrowia był pytany, czy ma jakieś dobre wiadomości do przekazania w związku z trwającą pandemią koronawirusa. – Chciałbym mieć. Wczoraj był dzień złotej rybki, wiec wypowiedziałem życzenie, żeby dzisiaj się skończyła pandemia. Myślę, że tak niestety się nie stanie, ale to co widzimy w naszych prognozach i w danych, które do nas spływają, to jest światełko w tunelu – ocenił wiceminister. – Jeżeli będziemy postępować dalej rozsądnie, to mam nadzieję, że następny tydzień może być przełomowy jeśli chodzi o ilość zakażeń w Polsce – dodał.

Kraska przypomniał, że najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych takich jak dezynfekcja, noszenie maseczek i zachowywanie dystansu. – Czasem jak głosujemy w wyborach, to mówimy, że jeden głos nic nie znaczy. Widzimy jak w USA odbywają się wybory, to jeden głos może być na wagę złota. Tak samo i tutaj. Jeśli każdy z nas osobiście będzie przestrzegać zaleceń, to tę pandemie pokonamy – stwierdził.

Kraska: Marsz Niepodległości raczje nie powinien się odbyć

Wiceminister zdrowia odniósł się też do planowanego Marszu Niepodległości. – Myślę, że taki marsz raczej nie powinien się odbyć. To są duże zgromadzenia. Są dowody na to, że mamy coraz więcej zakażeń związanych z obecnymi demonstracjami na ulicach – ocenił.

Kraska był pytany, czy przejawem patriotyzmu będzie w tym roku niepójście na marsz. – Przejawem patriotyzmu, przejawem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jeśli będziemy w dużym skupisku to zakazimy siebie, wrócimy do domu i zakazimy swoich bliskich. To odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za innych Polaków, za naszych bliskich – tłumaczył.

Wiceminister zdrowia: Dziś Polska nie potrzebuje pomocy z Niemiec

Wiceminister był też pytany o ofertę pomocy, jaką Polsce zaproponował prezydent Niemiec. Z takiej pomocy skorzystali Czesi, którzy otrzymali 100 respiratorów, a część pacjentów jest leczona w Bawarii.

– W tej chwili mamy wystarczającą liczbę łóżek i respiratorów, budujemy szpitale tymczasowe. W tej chwili naprawdę jesteśmy samowystarczalni – zapewnił Kraska. – Za każdą pomoc trzeba dziękować, ale myślę, że na dzień dzisiejszy takiej pomocy Polska nie potrzebuje – dodał.

