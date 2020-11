NA ŻYWO. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego

facebook 13:40 twitter.com 13:39 twitter.com 13:38 Zakończyła się konferencja premiera. Oto działania antykryzysowe dla firm, jakie zapowiedział Mateusz Morawiecki:

twitter.com 13:31 Powiązanie praworządności z budżetem UE? - Cały czas stoimy na stanowisku z lipca. Nie ma możliwości, by KE tylnymi drzwiami dokonywała samodzielnej oceny stanu działań państw. Na to nie ma naszej zgody. Skorzystamy z naszego prawa sprzeciwu, jeśli nie dojdziemy do porozumienia - zapowiedział. 13:28 - Nie mam żadnych obaw, że Sejm nie będzie procedował we właściwy sposób - mówił premier, dopytywany o przeniesione posiedzenie.

Kilka razy wypomniał jednak Senatowi, że to on nie proceduje w szybkim tempie. 13:26 Morawieckiego zapytano również o przeniesione na 18-19 listopada posiedzenie Sejmu. - Czuję wsparcie Sejmu - powiedział Morawiecki. Nie odniósł się jednak do samego przełożenia posiedzenia i konsekwencji takiej sytuacji dla nowych planów legislacyjnych rządu. 13:23 Teraz zaczynają się pytania od dziennikarzy. Pierwsze pytanie dotyczy kosztów nowej pomocy. - Na dziś to 9-10 mld zł, jeśli wejdzie całkowity lockdown to będą to jeszcze dodatkowe koszty - odpowiada premier. 13:21 - Dzisiaj musimy ograniczyć naszą mobilność. Przepraszam wszystkich za niedogodności i trudy - dodaje. 13:20 - Do tej pory, zdaniem KE, te instrumenty gospodarcze, jakie zastosowaliśmy, pomogły nam ochronić się przed gospodarczymi skutkami pandemii - argumentuje premier. 13:18 - Będziemy działać szybko i zdecydowanie. Proszę równocześnie Senat o bardzo szybkie procedowanie rozwiązań tych zmian, które będą wymagały legislacji - apeluje Mateusz Morawiecki. 13:16 Przedłużona będzie także wypłata postojowego - mówi premier. 13:15 Morawiecki zapowiada także wydłużenie funkcjonowania tarczy do wiosny przyszłego roku. 13:14 Premier zapowiada teraz nowy pakiet, jaki powędruje do przedsiębiorców. - Subwencje w ramach tarczy PFR - mówi. 13:13 - Ponad 300 mld zł wydaliśmy od początku pandemii na walkę ze skutkami gospodarczymi koronawirusa - podsumowuje. - Uratujemy gospodarkę - dodaje. 13:11 Premier analizuje sytuację w innych krajach Europy, gdzie zdecydowano się na mocne obostrzenia gospodarcze. - Wrzesień był dobrym miesiącem, teraz znajdujemy się w sytuacji spowolnienia. Przetrwamy ten czas, przedsiębiorcy - mówi. 13:10 - Dziś musimy nasz niepokój przekuć w działania obronne. Wszędzie jest ten niepokój o pracę i zarobki - dodaje premier. 13:08 - Na wiosnę i latem szybko odrabialiśmy straty i chroniliśmy nasze miejsca pracy - mówi. 13:07 - Polska ma szasnę z tego wyjść dwa razy lepiej niż inne kraje Europy - uważa premier. 13:06 Premier Morawiecki pojawił się na konferencji. W pierwszych słowach podkreślił, że zmagamy się z bardzo trudną sytuacją gospodarczą. 13:04 Moment rozpoczęcia konferencji nieznacznie się przedłuża. 12:56 Od jutra nowe obostrzenia. Ostatni etap przed narodową kwarantanną 12:47 Wiemy już nieco więcej na temat zagadnień, jakie podczas konferencji poruszy premier. Rzecznik rządu wskazał, że będą to tematy gospodarcze:

twitter.com 12:43 Jak jeszcze dwa dni temu zapowiadał premier Morawiecki, całkowity lockdown, nazywany także "narodową kwarantanną" zostanie wprowadzony, jeśli epidemia dotknie powyżej 70-75 osób na 100 tys. mieszkańców. Oznacza to przyrost zakażeń w granicach ok. 30 tys. dziennie. 12:40 Najważniejsze wydarzenia związane z koronawiusem w Polsce i na świecie także relacjonujemy na Wprost.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje 12:35 twitter.com 12:30 Konferencja premiera Morawieckiego została ogłoszona dość niespodziewanie. Centrum Informacyjne Rządu nie precyzuje jej tematu, wspomina jedynie, że będzie miała ona związek z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest coraz trudniejsza. Ostatnie tygodnie przynoszą rekordy zakażeń. Minionej doby wykryto 27 086 nowych przypadków koronawirusa, stwierdzono również 445 zgonów. Najgorsze dane dotyczą Śląska, gdzie potwierdzono 3942 zakażenia. Kolejne regiony to: Mazowsze(2951), Małopolska (2815), Dolny Śląsk (2512) i Wielkopolska (2063).

Nowe obostrzenia

W tym tygodniu premier poinformował już o nowych obostrzeniach. Najważniejsze z nich dotyczyły wprowadzenia nauki zdalnej we wszystkich klasach szkoły podstawowej (do tej pory nauka zdalna dotyczyła tylko najstarszych uczniów z klas 4-8 i uczniów liceów).

Premier Morawiecki ogłosił również poważne ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych, a także sklepów. Dotyczą one limitu klientów w placówkach, a także całkowitego wyłączenia z użytku niektórych sklepów.

Podczas konferencji zapowiadano również, że jeśli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie poprawie, w Polsce zostanie wprowadzony całkowity lockdown, określany mianem „narodowej kwarantanny” . Podobne rozwiązania obserwowaliśmy już wiosną tego roku – podczas pierwszej fali koronawirusa.

Czytaj też:

Jak będzie wyglądała narodowa kwarantanna? Dworczyk wyjaśnia