Narodowa kwarantanna. Na czym polega i kiedy zostanie wprowadzona?

– Przedstawiciele WHO podkreślają, że ta fala koronawirusa może być groźniejsza niż wcześniej. Perspektywy są nieznane i mogą być długotrwałe. Listopad może być jednym z najtrudniejszych momentów. Pandemia nasila się, więc i nasza odpowiedź musi być zdecydowana – mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z dziennikarzami. To w trakcie środowej konferencji prasowej szef rządu mówił o tzw. narodowej kwarantannie.

Narodowa kwarantanna. Na czym polega? Czy można wychodzić z domu?

Michał Dworczyk na antenie Polskiego Radia podkreślił, że zasady dotyczące narodowej kwarantanny nie zostały jeszcze jasno wytyczone. Prawdopodobnie wprowadzony zostanie zakaz przemieszczania się, a były minister zdrowia Bolesław Piecha mówił w Radiu Plus, że może nas czekać również zakaz wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne. Premier tłumaczył z kolei, że narodowa kwarantanna będzie polegała m.in. na całkowitym lockdownie, zamknięciu handlu, usług oraz części zakładów.

Kiedy zostanie wprowadzona narodowa kwarantanna?

Mówiąc o narodowej kwarantannie Mateusz Morawiecki posługiwał się konkretnymi wytycznymi. – Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców, to włączamy ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli przekroczy 75 przypadków na 100 tys., to będziemy musieli wdrożyć narodową kwarantannę – zaznaczył. Jak w takim razie wyliczyć, ile obecnie mamy przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców?

Z wyliczeń GUS wynika, że obecnie w Polsce mieszka około 38 354 000 Polaków. W ciągu ostatnich siedmiu dni odnotowywano średnio powyżej 21 tys. nowych zakażeń dziennie, co daje 55 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Narodowa kwarantanna. Ile musi być przypadków dziennie, by ją wprowadzono?

Narodowa kwarantanna zostanie wprowadzona wówczas, gdy przekroczymy 70-75 przypadków dziennie. Na 100 tys. osób będzie przypadało 70 zakażeń wówczas, gdy średnia dzienna wyniesie niemal 27 tys. przypadków. Przypomnijmy, takie dane odnotowywano już wczoraj i dzisiaj. Jeśli jednak rząd zastosuje się do zasady 75 przypadków na 100 tys. mieszkańców, to średnia dzienna będzie musiała wynieść niemal 29 tys., by wprowadzić narodową kwarantannę.

Te wyliczenia dobrze podsumowuje wypowiedź rzecznika rządu. – Kolejny próg bezpieczeństwa jest na poziomie ok. 29-30 tys. zakażeń koronawirusem dziennie przez następne 7 dni. Jeżeli do tego czasu epidemia nie wyhamuje, to czeka nas narodowa kwarantanna – powiedział Piotr Muller w TVP Info.

