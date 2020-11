Nowe obostrzenia od soboty 7 listopada. Jest rozporządzenie Rady Ministrów

O wszystkich nowych rygorach i obostrzeniach opowiadał już w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Jednak to rozporządzenie Rady Ministrów, które ukazało się w wieczorem w piątek 6 listopada sprawia, że obostrzenia obowiązują.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, opublikowanego w Dzienniku Ustaw, od 7 listopada (niektóre poprzednie rygory zostały podtrzymane):

zamknięte będą placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury etc.;

hotele będą dostępne jedynie dla osób, które przebywają w podróżach służbowych;

ograniczenie działalności galerii handlowych, otwarte będą jedynie sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;

w kościołach wprowadza się zasadę 1 osoba na 15 metrów kwadratowych;

w sklepach do 100 m2 może przebywać jedna osoba na 10 m2, a w sklepach powyżej 100m2 – 1 osoba na 15 m2;

w transporcie publicznym może być zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich;

zgromadzenia publiczne mogą liczyć maksymalnie 5 osób;

zakazane jest organizowanie imprez i spotkań.

Wszystkie te nowe obostrzenia mają obowiązywać do 29 listopada.

Nowe obostrzenia. Obejmują też szkoły, wraca nauka zdalna

Sporo zmieni się też od 9 listopada w edukacji (to mały wyjątek, bo wszystkie inne rygory zaczynają obowiązywać od 7 listopada). Dotychczas uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych, byli skierowani na naukę zdalną. Od 9 listopada dołączą do nich uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Nauka zdalna w całej Polsce zaplanowana jest do 29 listopada.

„Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian” – zapewnia rząd.

