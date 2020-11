Wiceminister finansów radzi przebranżowienie. Wywołał burzę w sieci

Wiceminister finansów był pytany w TVP Info o zaproponowane w piątek przez premiera wsparcie dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę Piotr Patkowski poświęcił pomysłowi przebranżowienia się.

– Chodzi o to, żeby nowa forma działalności gospodarczej, którą podejmą, dawała możliwość rozwoju i zarabiania – wyjaśniał.

Internauci krytykują

Swoją wypowiedzią, wiceminister dolał jednak oliwy do ognia. Jego rada spotkała się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami internautów, którzy wytknęli politykowi niedostosowanie swojego pomysłu do rzeczywistości.

W komentarzach bardzo często porównywano wypowiedź polityka do sławnych już słów byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przypomnijmy, że podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku Bronisław Komorowski został zapytany na ulicy o radę – co zrobić, by godziwie żyć w naszym kraju.

„Wziąć kredyt, zmienić pracę” – radził ówczesny prezydent, który chwilę później pożegnał się z zajmowanym stanowiskiem. Na tym przykładzie widać, że takie wypowiedzi nie dodają politykowi popularności.

Propozycje premiera Mateusza Morawieckiego dla przedsiębiorców

Przypomnijmy, że w piątek 6 listopada premier ogłosił nowy pakiet pomocy dla przedsiębiorców. W jego skład wchodzą m.in. dodatkowe subwencje w ramach tarczy finansowej PFR, wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm co najmniej do wiosny 2021 roku, czy też przedłużenie wypłaty postojowego.

Czytaj też:

Premier Morawiecki zapowiada pomoc dla przedsiębiorców. „Przepraszam wszystkich za niedogodności”