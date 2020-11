Koronawirus. Ponad 200 ofiar śmiertelnych w Polsce. Dziś mniej nowych przypadków

Nowe przypadki zakażeń dotyczą osób z województw:

śląskiego (4245),

małopolskiego (2806),

mazowieckiego (2099),

wielkopolskiego (1845),

podkarpackiego (1822),

dolnośląskiego (1799),

lubelskiego (1728),

łódzkiego (1576),

kujawsko-pomorskiego (1439),

pomorskiego (1335),

podlaskiego (1053),

opolskiego (858),

zachodniopomorskiego (723),

warmińsko-mazurskiego (558),

lubuskiego (470),

świętokrzyskiego (429).

Nie żyje ponad 200 osób

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 59 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 177 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych powiększyła się więc o 236 i obecnie wynosi 7 872. Od początku pandemii w Polsce zakażenie SARS-CoV-2 wykryto u 546 425 osób.

Koronawirus. Raport z 8 listopada

W niedzielnym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecnie zajętych jest20 214 łóżek z 31 250 dostępnych. Z respiratorów korzysta 1841 osób. Łącznie dostępnych jest 2459 urządzeń, co oznacza, że dla pacjentów z COVID-19 zostało jeszcze 618 wolnych respiratorów. W porównaniu do soboty liczba zajętych urządzeń wzrosła o 28. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że na kwarantannie przybywa obecnie 407 579 osób, a 42 921 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Łączna liczba ozdrowieńców w Polsce wzrosła do 209 363. Od poprzedniej doby potwierdzono wyzdrowienie kolejnych 8 873 osób.

Czytaj też:

Koronawirus. Poznano siedem form COVID-9 o łagodnym przebiegu