Zmarła żona Łukasza Gontarka, miała 30 lat. „Bardzo was proszę o zwracanie uwagi na objawy COVID-19”

O ciężkim stanie swojej małżonki Łukasz Gontarek poinformował 27 października. „Serdecznie proszę Wszystkich ludzi dobrej woli o pozytywne myśli, modlitwy w intencji mojej Żony Aleksandry. Bardzo tego potrzebuje w tym momencie” – pisał.

Trzy dni później, w kolejnym tweecie, ostrzegł wszystkich obserwujących go użytkowników Twittera przed lekceważeniem objawów koronawirusa. „Bardzo Was proszę o zwracanie uwagi na objawy covid u waszych bliskich i znajomych kobiet. Ola, lat 30, silny ból głowy i wymioty i błyskawiczny wylew. Walczy dzielnie o życie. Nie czekajcie! Dzwońcie pod 112!” – pisał i prosił o przesyłanie dalej jego wiadomości.

Gontarek: Dziękuję za wspieranie mojej ukochanej żony

8 listopada Gontarek zmuszony był poinformować o śmierci 30-letniej zaledwie małżonki. „Dziękuję wszystkim za wspieranie mojej Ukochanej Żony Aleksandry w ostatnich dniach. Jej uśmiech rozświetla teraz inny świat. Proszę, łapcie każdą chwilę, doceniajcie wspólny czas z najbliższymi” – apelował.

Łukasz Gontarek to były prezes Superligi. To za jego rządów polska liga piłkarzy ręcznych stała się ligą zawodową, a kluby przekształciły się w spółki akcyjne. Funkcję sprawował od lutego 2016 do sierpnia 2017 roku.

