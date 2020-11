Dworczyk o szczepionce na COVID-19: Będziemy jednymi z pierwszych, którzy ją otrzymają

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE. Premier Morawiecki przekazał na poniedziałkowej konferencji, że Polska chce mieć co najmniej 20 mln szczepionek na koronawirusa i pewnie nastąpi to wiosną przyszłego roku.

Szef KPRM Michał Dworczyk w rozmowie z TVP Info powiedział, że jest jeszcze za wcześniej, aby mówić, jaka będzie liczba szczepionek i kiedy trafią one do Polski. – Natomiast jesteśmy w tym gronie państw, które latem tego roku podjęły decyzję o wspólnym pozyskaniu tych szczepionek. Dlatego będziemy jednym z tych krajów, które jako pierwsze otrzymają szczepionki – zaznaczył.

Szef KPRM podkreślił, że istniejąca infrastruktura i procedury dystrybucji szczepionek będą wymagały poważnej rozbudowy. Jego zdaniem „mamy dziś solidne światło w tunelu”. – Jesteśmy na pewno bliżej tego punktu, w którym będziemy mogli wracać do normalności, w którym nasze życie będzie mogło znowu przypominać życie sprzed wybuchu pandemii – zaznaczył.

Dworczyk podkreślił, że szczepienia będą dobrowolne. Jak dodał, zgodnie z informacjami producenta, szczepionka nie ma żadnych skutków ubocznych. Zaważył też, że szczepionka została przygotowana szybko, ale przeszła wszystkie niezbędne badania.

Pandemia koronawirusa. Pfizer ze szczepionką przeciw COVID-19

Pfizer jest pierwszym koncernem farmaceutycznym, który opublikował dane o przeprowadzonych z sukcesem zakrojonych na szeroką skalę badaniach klinicznych nad szczepionką przeciw COVID-19 – informuje Reuters. Według firmy nie stwierdzono nic, co rodziłoby obawy o bezpieczeństwo użycia szczepionki i w tym miesiącu koncern wystąpi o zezwolenie na jej awaryjne dopuszczenie do użytku w USA.

Koncern zawarł już z rządem USA wartą 1,95 mld dolarów umowę na 100 mln dawek szczepionki, której dostawy mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Analogiczne umowy zawarto z Unią Europejską, Wielką Brytanią, Kanadą i Japonią.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obecnie w końcowej, trzeciej fazie badań klinicznych na całym świecie jest 10 projektów szczepionek, w tym szczepionka Moderny, kilka projektów chińskich oraz preparat przygotowywany przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki – informuje AFP. Pfizer i BioNTech jako pierwsi zdecydowali się na opublikowanie wyników badań. Żadna szczepionka nie otrzymała jeszcze zgody na komercyjną dystrybucję na dużą skalę.(PAP)

Autor: Mateusz Mikowski