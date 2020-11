Prof. Horban: Polska powinna być przez miesiąc zamknięta. Kościoły również

Na pytanie, czy powinien zostać wprowadzony pełny lockdown, taki, jak na wiosnę, prof. Horban odpowiedział, że jeżeli liczba nowo zdiagnozowanych zacznie przekraczać 30 tys., to zdecydowanie tak. – Musimy zakazać ludziom wychodzenia z domu bez powodu, jedynie do pracy w zawodach, które są niezbędne do funkcjonowania kraju. Wszystko inne należy zamknąć na miesiąc – stwierdził. Główny doradca szefa rządu ds. COVID-19 wyjaśnił również, dlaczego niektóre miejsca są zamykane, a inne nie. – Galerie handlowe są dużo bardziej oblegane niż kościoły. Ale w tej chwili powinno się zamknąć także kościoły – dodał profesor.

Prof. Andrzej Horban: Kiedy odporność stadna?

Zdaniem specjalisty jest pewna pocieszająca wiadomość. – Przy takiej liczbie zakażeń osiągniemy odporność stadną w ciągu 3 lub 4 miesięcy. Dlaczego? Jeśli mamy 30 tys. zakażeń dziennie i przyjmując, że pięć razy tyle jest chorych bezobjawowych, to w ciągu miesiąca przechoruje prawie 6 mln osób – wyjaśnił.

Prof. Andrzej Horban: Dlaczego w szpitalach brakuje tlenu?

Prof. Andrzej Horban przyznał także w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że obecnie granica wydolności systemu służby zdrowia została przekroczona – stąd decyzja o budowie szpitali tymczasowych. – Możemy mówić o załamaniu systemu z punktu widzenia pandemii, wtedy, gdy nie będzie stałego dostępu do tlenu, nie będzie łóżek, leków i personelu, który poprowadzi chorego w sposób fachowy – stwierdził.

– Przy 30 tys. zdiagnozowanych dziennie średnio 6 tys. osób wymaga pobytu w szpitalu. Średni czas pobytu to dziesięć dni. Oznacza to, że po dziesięciu dniach mamy zajętych 60 tys. łóżek – zwrócił uwagę. Główny doradca premiera ds. COVID-19 stwierdził, że w szpitalach zaczyna brakować tlenu, ponieważ jest problem w użyciu. – Większość instalacji tlenowych była w szpitalach obliczona na o wiele mniejsze zużycie. Kiedyś wystarczał on na kilka dni, dzisiaj – na kilka godzin. Nikt, budując je, nie przewidział, że nagle trzeba będzie pompować tlen całą dobę. Część szpitali niestety ciągle jeszcze jest w minionej epoce i funkcjonuje w oparciu o butle tlenowe. Nowoczesny szpital powinien mieć centralną tlenownię, którą buduje się, jak pokazał przykład Szpitala Narodowego, w ciągu kilku dni – wskazał.

