NA ŻYWO: Konferencja ministra zdrowia i szefa KPRM na Stadionie Narodowym

We wtorek 10 listopada w Polsce odnotowano 25 484 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło kolejne 330 osób.

13:45 twitter.com



Skąd pomysł władz, by wojsko regularnie aktualizowało system informacji o wolnych miejscach w szpitalach? Adam Niedzielski wyjaśnia, że zaszła potrzeba zapanowania nad tym, ponieważ wystąpiły "problemy z końcówkami systemu ELC". Dodaje, że teraz te dane mają być wprowadzane do systemu ELC minimum co 3 godziny. 13:42 Kolejne pytanie dotyczy ewentualnego lockdownu. Szef KPRM stwierdza, że wiele zależy od Polek i Polaków.



- Ten parametr 75 osób zakażonych na 100 tys., który miałby się przez kilka dni utrzymywać, mamy nadzieję, że nie zostanie przekroczony. Natomiast gdyby do tego doszło, to trzeba się liczyć z nowymi ograniczeniami (...) i na pewno będziemy o tym wcześniej informować - mówi Michał Dworczyk. 13:40 Czy szczepionka na COVID-19 będzie obowiązkowa i refundowana?



Adam Niedzielski odpowiada, że na razie jest wiele do ustalenia, m.in. łańcuch logistyczny. Dodaje, że w Ministerstwie Zdrowia powstał zespół, który ma się zająć dystrybucją szczepionki.



- Jeżeli chodzi o samą dostępność: rząd polski zrobi wszystko, żeby ta szczepionka była jak najłatwiej dostępna. Nie sądzę, byśmy szli w kierunku obowiązkowego szczepienia, ale będziemy chcieli, żeby ta szczepionka była dostępna w sensie finansowym - mówi minister zdrowia. 13:39 twitter.com 13:37 Adam Niedzielski zapewnia, że resort zdrowia jest w kontakcie z producentami tlenu medycznego. 13:34 Uczestnicy konferencji zaczynają odpowiadać na pytania zadane korespondencyjnie przez dziennikarzy. Jedno z nich dotyczy doniesień o problemach z zapasami tlenu dla chorych.



- Dokładnie monitorujemy sytuację w tym zakresie, zagadnienie dostaw tlenu jest codziennym punktem na zespole zarządzania kryzysowego. Mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, że przekształcamy infrastrukturę, która była przeznaczona na produkcję tlenu technicznego, na infrastrukturę, która będzie produkowała tlen medyczny - odpowiada minister zdrowia. 13:31 Dr Artur Zaczyński, który kieruje szpitalem polowym na PGE Narodowym, dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia Szpitala Narodowego.



- Szpital tymczasowym na PGE Narodowym to bufor bezpieczeństwa - mówi Zaczyński. 13:30 Adam Niedzielski, minister zdrowia, apeluje, by nie celebrować Święta Niepodległości w dużych grupach. - Niech w tym roku wyrazem patriotyzmu będzie pozostanie w domu - mówi. 13:28 Minister zdrowia dziękuję wojsku i WOT, pokazuje, jak przedstawia się liczbowo wsparcie ze strony armii.



twitter.com 13:26 - Wraz z rozwojem epidemii staramy się zdążyć z budową infrastruktury, by nawet czarne scenariusze nie oznaczały załamania systemu opieki zdrowotnej - opowiada przed PGE Narodowym minister zdrowia.



Po raz kolejny Adam Niedzielski prezentuje nowy wykres, teraz przedstawiający liczbę dostępnych łóżek covidowych. - W listopadzie udało nam się zwiększyć bazę łóżek o około 10 tys. - wskazuje. 13:24 Minister zdrowia Adam Niedzielski podsumowuje aktualną sytuację epidemiczną w kraju, wspomina o kolejnych 25 tys. nowych zakażeń. - Jeżeli popatrzymy na trendy, z którymi mamy do czynienia, to ten wzrost stopniowo maleje. Jak mówiłem tydzień czy dwa tygodnie temu, zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań - mówi.



Szef resortu zdrowia po przedstawieniu tych danych na wykresie, przechodzi do przypomnienia o tym, jak niezbędne jest posiadanie wolnych miejsc tzw. covidowych (przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem) w szpitalach. Dlatego też - wspomina - powstają szpitale polowe. 13:22 Michał Dworczyk doprecyzowuje, że Szpital Narodowy powstawał na podstawie decyzji administracyjnej premiera, wydanej dla Stadionu Narodowego. - Zgodnie z tą decyzją KPRM podpisuje umowę ze stadionem i finansuje ze środków kancelarii stworzenie i uruchomienie tego szpitala. Odpowiadam na pytania od mediów: umowa jest w trakcie ustaleń, jest w prokuratorii, jest niepodpisana, a szpital został zbudowany, bo to budziło emocje, dzięki temu, że decyzja administracyjna prezesa Rady Ministrów miała rygor wykonalności natychmiastowej - opisuje szef KPRM. 13:21 Szef KPRM wyjaśnia sens istnienia szpitali polowych, które mają być zabezpieczeniem dla systemu ochrony zdrowia. - Przypomnę, że poza tym szpitalem budowanych jest 20 szpitali tymczasowych pod auspicjami wojewodów, w każdym województwie powstają takie obiekty. Oraz kolejne 17 takich obiektów zgodnie z decyzją premiera budują spółki Skarbu Państwa - mówi Dworczyk. 13:20 Michał Dworczyk mówi, że od szpital na Narodowym już funkcjonuje od kilku dni, a kolejne 200 łóżek zostanie oddane w niedzielę. - Oczywiście prace będą trwały dalej, by docelowo osiągnąć tę liczbę 1200 łóżek - mówi szef KPRM.



Jak dodaje Dworczyk, to będzie oznaczało, że na PGE Narodowym w niedzielę będzie już dostępnych 500 łóżek. 13:18 Startuje konferencja przed Stadionem Narodowym. Poza ministrem zdrowia, szefa KPRM i szefem szpitala jest też rzecznik Ministerstwa Zdrowia. 13:10 Do rozpoczęcia konferencji pozostało niecałe pięć minut, media wcześniej nie publikowały doniesień, czego może dotyczyć wystąpienie m.in. ministra zdrowia.



Dotychczas przedstawiciele władzy na PGE Narodowym powtarzali apele m.in. o izolowanie się i zakrywanie twarzy, plus padały nowe informacje na temat powstających w całym kraju szpitali polowych. 13:06 Na godz. 13.15 jest zaplanowana konferencja prasowa szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz dr Artura Zaczyńskiego (sprawuje pieczę nad tzw. Szpitalem Narodowym). Wszyscy stawią się na Stadionie Narodowym, gdzie od kilku dni działa szpital dla osób zakażonych koronawirusem.