Niedzielski z apelem na 11 listopada: Wyrazem patriotyzmu będzie zostanie w domu

– Chciałem zaapelować do wszystkich państwa w związku ze zbliżającym się świętem Niepodległości. Szanowni państwo, 11 listopada w tym roku będzie świętem nietypowym. Nietypowym, bo nie możemy go spędzić tak jak do tej pory: celebrować tego dnia, jako wspólnota. Musimy ograniczyć się do małych grup, małych zgromadzeń – przypominał szef resortu zdrowia.

– Przyjmijmy, że w tym roku wyrazem patriotyzmu niech będzie to, że zostaniemy w domu, że będziemy w zaciszu domowym z rodziną, z najbliższymi osobami świętowali dzień odzyskania niepodległości. Jesteśmy w takiej sytuacji, że te reguły izolacji, noszenia maseczek, to jest cały czas to, co musimy pokazywać, że jest naszym najsilniejszym orężem – mówił Niedzielski.

Marsz Niepodległości przejdzie i przejedzie przez Warszawę

Nie wiadomo jeszcze, jak na apel ministra zdrowia zareagują organizatorzy Marszu Niepodległości, którzy we wtorek 10 listopada podali trasę wydarzenia. – Trasa marszu, rajdu samochodowego rozpocznie się od ronda Dmowskiego, pojedziemy na drugą stronę Wisły do ronda Waszyngtona, tam zawrócimy i pojedziemy do Dworca Centralnego, na rondzie 40-latka znów jest nawrót. Na tej pętli będą jeździły samochody – ujawnił na dzień przed wydarzeniem szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz.

– Zachęcamy do rajdu, by to była taka kawalkada niepodległości, ale jednocześnie nikomu nie zakazujemy spacerów, tego żeby tego dnia pojawił się na ulicach Warszawy. Ostatnie tygodnie podkreślają taką możliwość podejmowania takich spacerów. Chcielibyśmy, żeby to było jak najbardziej zmotoryzowane, bezpieczne, żebyśmy pamiętali o weteranach i ludziach starszych, żebyśmy wykazali mądrość, której zdecydowanie brak stronie lewicowej – podkreślał Bąkiewicz.

