Minister zdrowia mówi o „stabilizacji dziennej liczby zachorowań”: To ważny moment

W środę 11 listopada resort zdrowia poinformował o 25 221 nowych przypadkach koronawirusa. 430 osób zmarło w Polsce z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od marca wzrosła do 618 813 osób, a przypadków śmiertelnych – do 8 805.

Niedzielski: To ważny moment

Najnowszy raport skomentował na Twitterze Minister Zdrowia. Adam Niedzielski stwierdził, że dzisiejsze dane wskazują na „stabilizację dziennej liczby zachorowań” . Równocześnie zaapelował, by pilnować się i dalej przestrzegać zasad dystansowania społecznego, dezynfekować ręce i zasłaniać usta oraz nos.

To ważny moment w przebiegu drugiej fali pandemii – podkreślił Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Jak wygląda krzywa zachorowań?

Po rekordzie 7 listopada, kiedy to zanotowano 27 875 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, stopniowo spadać zaczęła liczba zakażeń. Dzień później wykryto 24 785 przypadków, 9 listopada 21 713, a w kolejnych dniach po około 25 tysięcy. Co warto podkreślić, spadek miał miejsce w weekend, gdy zazwyczaj wykonywanych jest mniej testów. W ostatnich dniach liczba pobieranych dziennie próbek oscylowała wokół 50 tys., w szczytowym momencie dochodziła do 70-80 tys. Wówczas też notowano najwięcej nowych zakażeń. Przebieg epidemii można zobaczyć na naszych wykresach:

