Prezydent apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza. „Sam to zrobię w najbliższych dniach”

W Święto Niepodległości prezydent Andrzej Duda podzielił się swoimi doświadczeniami w walce z COVID-19 i zaapelował do ozdrowieńców, by oddawali osocze. – Niech to będzie wyciągnięta w ramach naszej wspólnoty braterska dłoń – mówił.