Oburzenie po słowach Górniak o COVID-19. „Wystąpiłem do ministra, by z urzędu ścigać takie osoby”

Edyta Górniak wielokrotnie wygłaszała krytyczne poglądy na temat pandemii koronawirusa. Wokalistka deklarowała, że na pewno się nie zaszczepi, a w szpitalach nie leżą pacjenci chorzy na COVID-19, tylko statyści. Stwierdziła także, że Bill Gates poprzez szczepionki chce doprowadzić do depopulacji świata. Jej zdaniem najlepszymi środkami na koronawirusa miałyby być witamina D oraz oregano.

Szef NRL: Swoją wiedzę ma z czasów starożytności

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreślił na antenie TVN24, że tego typu postawy powinny być potępiane. - Jak ja słyszę od jednej publicznej osoby, że my w szpitalach przetrzymujemy statystów, że nie ma koronawirusa, to ta osoba pewnie swoją wiedzę ma z czasów starożytności. Warto byłoby ją czasami uaktualnić. W związku z tym takie postawy negujące istnienie koronawirusa i z tym związane niebezpieczeństwa powinny być ścigane wręcz. Ścigane - jako obowiązek państwa - stwierdził Andrzej Matyja.

Lekarz dodał, że wystąpił do ministra zdrowia i do organów ścigania, by z urzędu ścigać takie osoby, które wyrażają się w tak nieodpowiedzialny sposób. - Chciałbym leczyć statystów, ale zapraszam panią Edytę. Otrzyma taki strój, jak my wszyscy, by uniknąć zarażenia i wtedy myślę, że zmieniłaby zdanie. Zapraszam na oddział - dodał.

Były szef GIS nagrał piosenkę dla Górniak

Słowa piosenkarki oburzyły także Marka Posobkiewicza, byłego Głównego Inspektora Sanitarnego, który jest zakażony koronawirusem. „W imieniu wszystkich »statystów« ze szpitala, również tych pod respiratorami, pozdrawiam Edytę Górniak. Przepraszam za słaby flow z powodu optiflow. W minionej dobie mój rówieśnik został przekazany z naszej kliniki na OIOM. Umierają osoby młodsze ode mnie. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma pandemii, to niech się zastanowi” – stwierdził. Do swojego wpisu dołączył specjalną piosenkę.

Polaczek: Dziękuję Górniak za docenienie roli w »spektaklu« chorzy na COVID-19

Zareagował także poseł PiS Jerzy Polaczek, który ciężko przechodzi COVID-19. „Dziękuję Edycie Górniak za docenienie roli statystów w »spektaklu« chorzy na COVID-19. Są wśród nas nie tylko statyści, ale wręcz aktorzy, które odgrywają sceny ataków duszenia się, niemożności zaczerpnięcia powietrza czy sceny śmierci i pakowania do worków. Zapraszamy Panią” – napisał polityk.

twitterCzytaj też:

300 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19. KE podpisała umowę