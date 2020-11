Morawiecki spotka się z przedstawicielami Pfizera. Będzie rozmawiać o szczepionce na COVID-19

Koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował 9 listopada, że rozwijany przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji, a kraje już ustawiają się w kolejce po jej zakup. Premier zapowiedział, że Polska chce nabyć około 20 mln dawek, a pierwsze z nich mogą trafić do naszego kraju już w ciągu najbliższych trzech, czterech miesięcy.

Rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że Mateusz Morawiecki spotka się w piątek 13 listopada z przedstawicielami firmy Pfizer Polska. Tematem rozmów będzie współpraca w zakresie przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Morawiecki: Zależy nam, żeby firma jak najszybciej wyprodukowałaszczepionki

Nie będą to pierwsze rozmowy szefa rządu z przedstawicielami Pfizera. 11 listopada Mateusz Morawiecki przekazał, że rozmawiał w ostatnim czasie z prezes zarządu Pfizer Polska Dorotą Hryniewiecką-Firlej oraz „wysokim przedstawicielem firmy, który w USA jest zaangażowany w prace w obszarze R&D koncernu”. – Zależy nam, żeby jej firma jak najszybciej wyprodukowała i dostarczyła szczepionki w liczbie dawek wystarczającej dla całej naszej populacji – wskazywał Morawiecki.

