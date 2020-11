Konferencja Morawieckiego po spotkaniu z przedstawicielami Pfizera

12:29 Zakończyła się konferencja prasowa po spotkaniu premiera z przedstawicielami Pfizer Polska. Tym razem nie było żadnych pytań od dziennikarzy. 12:27 Przedstawicielka Pfizera podkreśliła, że firma ma ogromne doświadczenie w pracy nad lekami na ciężkie choroby i opracowywaniu szczepionek 12:27 - Nauka po raz kolejny wygra z chorobą. Jestem przekonana, że dostarczymy skuteczną szczepionkę. Science will win - zaznacza - Zobowiązuję się do tego, żeby w sposób szybki i bezpieczny wypracowali system dystrybucji szczepionki, z którego wszyscy będziemy zadowoleni - mówi 12:25 Głos zabiera Dorota Hryniewiecka-Firlej z Pfizer Polska 12:24 Premier Morawiecki zapowiada, że Polska kupi w najszybszym możliwym terminie maksymalną liczbę dawek szczepionki 12:23 - Musimy nadal podchodzić odpowiedzialnie, zachowywać dystans i nosić maseczki. Wygramy tę walkę. Proces szczepienia będzie też służył temu, aby zmieniła się sytuacja społeczna i gospodarcza - dodaje premier



twitter.com 12:22 - Tak jak szczepionka będzie dostępna na Zachodzie Europy, tak musi być dostępna dla nas. Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka czyli od seniorów, ale także od personelu medycznego i służb mundurowych - mówi premier 12:21 Premier podkreśla, że spotkanie było bardzo owocne a model dystrybucji opiera się o konkretne wyliczenia. Dodaje, że szczepionka będzie dostępna po rejestracji przez Europejską Agencję Leków 12:21 - Coraz więcej informacji spływa z całego świata, że szczepionka będzie dostępna. Możemy potwierdzić info o dostępności bardzo innowacyjnej szczepionki. Omówiliśmy w gronie ekspertów kwestie, które są istotne z punktu widzenia logistyki, spraw organizacyjnych, operacyjnych związanych z dystrybucją szczepionki, która musi być przechowywana w niskiej temperaturze ok. -70 stopni - podkreśla szef rządu 12:20 Zaczyna się konferencja premiera - Po raz pierwszy liczba zakażeń w tym tygodniu zaczęła spadać, ale to wciąż bardzo dużo - mówi Morawiecki 12:13 Przypomnijmy, że koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował 9 listopada, że rozwijany przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji 12:10 Na Twitterze Kancelarii Premiera pojawiły się zdjęcia ze spotkania



twitter.com 12:00 Na godzinę 12:15 planowana jest konferencja prasowa szefa rządu. Będziemy ją dla państwa relacjonować na żywo 11:55 Premier Mateusz Morawiecki spotyka się dzisiaj z przedstawicielami firmy Pfizer. Rozmowy mają dotyczyć szczepionki na koronawirusa, w tym jej dystrybucji.

Koronawirus - co ze szczepionką na COVID-19?

Koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował 9 listopada, że rozwijany przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji, a kraje już ustawiają się w kolejce po jej zakup. Premier zapowiedział, że Polska chce nabyć około 20 mln dawek, a pierwsze z nich mogą trafić do naszego kraju już w ciągu najbliższych trzech, czterech miesięcy.

KE podpisała umowę na zakup 300 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19

Zakup 300 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 dla krajów Unii Europejskiej stał się faktem. W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer. Unijna komisarz ds. zdrowia Stela Kiriakidu mówiła na środowej konferencji prasowej w Brukseli, że szczepionka przed wejściem na rynek musi dostać jeszcze autoryzację Europejskiej Agencji Leków. Wcześniej muszą się zakończyć testy kliniczne prowadzone wciąż przez firmy farmaceutyczne.

– Bezpieczna i skuteczna szczepionka to jedyna trwała strategia wyjścia z pandemii (...). Dzisiejsze porozumienie wynika z zachęcających pierwszych sygnałów, płynących z wyników badań klinicznych i jest kolejnym dowodem naszego zaangażowania, by w dziedzinie zdrowia było więcej Europy – podkreśliła.

