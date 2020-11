Prof. Horban do Edyty Górniak: Nie widziała wirusa, bo to małe. Zapraszam ją do szpitala

Prof. Andrzej Horban, główny doradcę premiera ds. walki z koronawirusem był pytany na antenie Radia Zet o słowa premiera, że zyskaliśmy przewagę nad wirusem. – Jesteśmy na takim wypłaszczeniu, jak w Górach Stołowych. Wdrapaliśmy się i jesteśmy na płaskim. Od nas zależy czy znów wrócimy do krzywej wznoszącej się, czy za jakiś czas (mam nadzieję, że liczony w dniach, tygodniach) liczba chorych zacznie spadać – mówił ekspert. – Jeżeli wszyscy utrzymają ten sposób zachowania, jak w tej chwili, to liczba nowych zachorowań powinna spadać. Jak zacznie spadać to jesteśmy na zupełnie dobrej drodze – dodał.

Horban zapowiedział, że „jeżeli będziemy stosowali się do zaleceń, to istnieje bardzo duża szansa, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia będziemy w miarę normalnie funkcjonować i zdecydowana część zaleceń zostanie wycofana”. Ekspert podkreśla, że to w dużej mierze zależy od nas samych.

Horban do Górniak: Zapraszam panią artystkę do szpitala. Damy jej ładny kombinezonik i maskę

Doradca premiera był pytany również o liczne wypowiedzi Edyty Górniak na temat koronawirusa. Artystka wielokrotnie wygłaszała krytyczne poglądy na temat pandemii. Deklarowała, że na pewno się nie zaszczepi, a w szpitalach nie leżą pacjenci chorzy na COVID-19, tylko statyści. Stwierdziła także, że Bill Gates poprzez szczepionki chce doprowadzić do depopulacji świata.

– Serdecznie zapraszam panią artystkę do szpitala. Damy jej nawet ładny kombinezonik i maskę, żeby się ochroniła. Chociaż jak nie wierzy, to pewnie nie jest jej potrzebna – stwierdził prof. Horban.

Ekspert nie uważa jednak, ze należałoby karać głoszenia takich poglądów. – Każdy ma prawo do głoszenia poglądów, jakie sobie uważa za stosowne. Są ludzie, którzy głoszą, że ziemia jest płaska i mają jakieś argumenty. W końcu jak człowiek popatrzy, to ona jest płaska – zażartował ekspert. – A widział ktoś wirusa? Nie widział. Pani artystka nie widziała wirusa, bo to małe – ocenił doradca premiera.

