Premier mówił o „możliwości”. Minister zdrowia: Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych

– Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi –powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w jego ocenie skłonność do poddania się szczepieniu będzie „większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób”.

Ten tydzień przebiega trochę pod dyktando sukcesu, ogłoszonego przez Pfizera. Spółka poinformowała, że jej szczepionka na COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności i w ciągu kilku miesięcy mogłaby być rozdysponowana wśród ludzi. Pfizer ogłosił, że tylko w 2021 roku jest gotowy wyprodukować do 1,3 miliarda dawek. Polski rząd w ciągu kilku ostatnich dni poświęca szczepionce na COVID-19 sporo uwagi, w piątek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami firmy Pfizer, po którym mówił: – Chcemy też zapewnić wszystkich, że ci, którzy będą chcieli się zaszczepić, to w jak najkrótszym możliwym czasie, tak jak szczepionka będzie dostępna na zachodzie Europy, tak musi być dostępna również dla nas. Szczepionka na COVID-19. Minister zdrowia: Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych W trochę innym tonie wypowiadał się tego samego dnia w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Mówił nie o możliwości, a planach „zaszczepienia całej populacji”. – Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób – powiedział minister zdrowia. W studio padło pytanie, czy minister zdrowia nie obawia się, że ruchy antyszczepionkowe oprotestują takie podejście. Jak zapewniał Niedzielski, niesprawdzone produkty „nie zostaną wpuszczone na nasz rynek”. – Pytaliśmy o raporty, które mówiły o powikłaniach i efektach ubocznych. (...) Efekty uboczne nie zostały przypisane działaniu szczepionki – podkreślił szef resortu zdrowia.