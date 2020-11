Koronawirus w Polsce. Liczba zajętych łóżek ponownie wzrosła

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Wynika z niego, że do 35 448 wzrosła liczba zajętych łóżek covidowych w Polsce. Liczba respiratorów zajętych do leczenia pacjentów z COVID-19 to 2 114.

Z najnowszego raportu z 14 listopada, opublikowanego przez resort zdrowia w sobotę o godzinie 10:00 wynika, że obecnie liczba zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 to 35 448. Liczba respiratorów, które są teraz używane to 2 114 z 2 751 dostępnych teraz dla pacjentów z koronawirusem. twitter W kwarantannie przebywa obecnie 409 322 osoby, a nadzorem epidemiologicznym objętych jest 29 9205. Od marca, kiedy zaczęła się epidemia w Polsce, wyzdrowiało już 294 783 osób. Czytaj też:

