Szczepionka na koronawirusa już w grudniu? Waldemar Kraska mówi o „wyścigu”

W ubiegłym tygodniu koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności.

Szczepionka na koronawirusa. Kiedy będzie dostępna?

Wiele firm w tej chwili kończy już tzw. trzecią fazę badań (…). Firma Pfizer zadeklarowała, że pierwsze szczepionki pojawią się już pod koniec grudnia, dlatego też mój optymizm – stwierdził Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia 24.

– Firma rzeczywiście zadeklarowała, że już pierwsze 50 mln pojawi się pod koniec tego roku, czyli w grudniu; w dużej ilości na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale – precyzował wiceminister zdrowia. – Mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy i ta szczepionka, na pewno na początku w niewielkiej ilości, ale już może się pojawić także w naszym kraju – zaznaczył Waldemar Kraska.

Szczepionka na koronawirusa. Waldemar Kraska mówi o „wyścigu”

Wiceminister zdrowia podkreślał także, że firma Phizer deklaruje obecnie „najszybsze pojawienie się szczepionki”, ale również „inne firmy w tym wyścigu bardzo skutecznie idą do przodu”. – Myślę, że początek roku to będzie pojawienie się kilku różnych szczepionek na koronawirusa – podsumował. – Mam nadzieję, że jak tylko pojawi się ta szczepionka, Polacy chętnie po nią sięgną i wreszcie przerwiemy ten łańcuch epidemii i wrócimy do normalności – stwierdził Kraska na antenie Polskiego Radia 24.

