36-letnia zakażona koronawirusem Ukrainka pojechała autobusem do Krakowa

36-letnia obywatelka Ukrainy, mieszkająca we Wrocławiu, postanowiła pojechać autobusem do Krakowa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kobieta powinna odbywać kwarantannę, ponieważ miała potwierdzone zakażenie koronawirusem. O sprawie informuje wrocławska policja.