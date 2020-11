NA ŻYWO: Konferencja ministra zdrowia i szefa KPRM

15:27 Czy rząd zmieni strategię testowania? - My cały czas modyfikujemy strategię - wyjaśnił minister zdrowia dodając, że roszady mają związek z aktualną sytuacją epidemiczną. - Jeśli sytuacja będzie się stabilizowała, to będziemy wprowadzali testy antygenowe - dodał. 15:23 Padło także pytanie o szczepionkę od koncernu Pfizer. Minister zdrowia odpowiedział, że obecnie trwają przygotowania do zapewnienia szczepionki "praktycznie dla każdego obywatela". - Nie będzie obowiązku, przymusu, ale będziemy do tego namawiali - dodał. 15:22 Szef KPRM wyjaśnił także, że dzięki różnym działaniom rządu w trakcie pandemii udało się obronić 5 mln miejsc pracy. 15:21 Czy rząd szykuje pomoc dla przedsiębiorstw transportowych? Dworczyk odpowiedział, że rząd analizuje sytuację i możliwe formy pomocy. 15:20 - Pandemia już kilka razy nas zaskoczyła - powiedział minister zdrowia wyjaśniając, dlaczego jest jeszcze za wcześnie na podejmowanie decyzji odnośnie ferii zimowych. 15:19 Kiedy wróci nauka stacjonarna? Czy możliwe będą wyjazdy na ferie? - Dywagacje, czy analizy dotyczące okresu feryjnego są zdecydowanie przedwczesne - ocenił Niedzielski. 15:17 Co z obostrzeniami? - Ostatnie regulacje, które wprowadziliśmy dotyczyły okresu do 29 listopada. Do tego czasu żadnych zmian ani obostrzających ani luzujących na pewno nie będzie - podkreślił minister Niedzielski. 15:15 Teraz czas na pytania od dziennikarzy. 15:13 - Jeżeli tak jak jest teraz, liczba nowych zachorowań nie przekracza przyjętego progu, to oddziały tymczasowe mogą działać w sposób ograniczony - podkreślił prof. Horban. 15:11 Główny doradca premiera do spraw COVID-19 podkreślił, jak istotne są zasoby ludzkie. Przypomniał, że pełne przeszkolenie pielęgniarki trwa kilka lat, a lekarza kilkanaście. 15:11 Prof. Horban przypomniał, że rządy innych państw również brały pod uwagę budowę szpitali tymczasowych wówczas, gdy w tradycyjnych placówkach zabraknie miejsc dla pacjentów covidowych. 15:09 Z informacji przekazanych przez eksperta wynika, że obecnie jesteśmy na trzecim etapie. 15:09 Prof. Horban mówi o strategii szpitalnictwa w kontekście walki z pandemią koronawirusa. 15:06 Teraz głos zabierze prof. Andrzej Horban. 15:06 Podsumowując minister zdrowia podkreślił, że stabilizacja jest widoczna nie tylko przez mniejszą liczbę zakażeń, ale również ograniczoną mobilność i niższą liczbę skierowań na testy. 15:04 - Mobilność systematycznie maleje - zauważył Niedzielski dodając, że mniej intensywne przemieszczanie się Polaków ma ścisły związek z wprowadzanymi restrykcjami. 15:03 Szef resortu przekazał, że wspomniana stabilizacja zapotrzebowania jest zauważalna także w kontekście łóżek z respiratorami. - Tutaj jesteśmy bezpieczni - przekonywał. 15:01 Minister zaznaczył, że mamy do czynienia także ze stabilizacją liczby hospitalizacji. 15:00 - Oprócz monitorowania najważniejsze są działania - zauważył szef resortu. Niedzielski wspomniał tutaj o przygotowaniu łóżek dla pacjentów covidowch. 14:58 Niedzielski podkreślił także, że w ostatnim czasie lekarze rodzinni wydają mniej skierowań nad testy pod kątem koronawirusa. 14:57 - Mieliśmy okres stopniowej stabilizacji liczby zachorowań. Teraz jesteśmy w takiej fazie, w której ta stabilizacja następuje - podkreślił minister zdrowia dodając, że to co "najgorsze", jest już za nami. 14:56 Niedzielski przekazał, że spadek liczby zakażeń to optymistyczna wiadomość, ponieważ oznacza odciążenie infrastruktury szpitalnej. 14:55 Szef resortu zdrowia zauważył, że dzisiaj pierwszy raz od dwóch tygodni dobowa liczba nowych przypadków koronawirusa wyniosła poniżej 20 tys. 14:55 Teraz głos zabierze Adam Niedzielski. - Rzeczywiście, tak jak mówił minister Dworczyk, sytuacja co najmniej się stabilizuje - zaznaczył minister zdrowia. 14:54 - Dzisiaj dzięki stabilizacji mamy sytuację pod kontrolą - powiedział Dworczyk mając na myśli dostępność łóżek dla pacjentów z COVID-19. 14:53 Z informacji przekazanych przez szefa KPRM wynika, że dzisiaj do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym przekazano 200 kolejnych łóżek. 14:52 Dworczyk zauważył, że wprowadzane restrykcje nie przyniosłyby efektu, gdyby nie odpowiedzialna postawa mieszkańców kraju. - Za dyscyplinę i poważne potraktowanie pandemii chcieliśmy jako rząd podziękować - podkreślił. 14:52 Szef KPRM zauważył, że w ostatnich dniach zauważalna jest stabilizacja, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń. - Obostrzenia, decyzje, które były uciążliwe, działają - dodał. 14:51 - Dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o sytuacji epidemicznej w kraju z jednej strony, a z drugiej na temat stanu zaawansowania prac nad szpitalami tymczasowymi - rozpoczął Michał Dworczyk. 14:50 Rozpoczyna się konferencja prasowa. 14:49 Wciąż czekamy na rozpoczęcie konferencji. 14:42 Zgodnie z zapowiedziami, konferencja powinna rozpocząć się za kilka minut. 14:32 Centrum Informacyjne Rządu przekazało właśnie na Twitterze, że konferencja została przesunięta na godz. 14:45. 14:29 Wszystko wskazuje na to, że konferencja rozpocznie się z opóźnieniem. 14:21 Wystąpienie szefa KPRM, ministra zdrowia oraz doradcy premiera powinno rozpocząć się za około 10 minut. 14:02 Konferencja ma rozpocząć się o godz. 14:30:



Koronawirus w Polsce. Dane z wtorku 17 listopada

Przypomnijmy, we wtorek 17 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 152 nowych zakażeniach koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (2442), dolnośląskiego (2418), mazowieckiego (2272), małopolskiego (1724), wielkopolskiego (1475), pomorskiego (1325), lubelskiego (1294), zachodniopomorskiego (1191), łódzkiego (1096), kujawsko-pomorskiego (738), opolskiego (732), świętokrzyskiego (624), podkarpackiego (551), podlaskiego (512), warmińsko-mazurskiego (463), lubuskiego (295).

Z powodu COVID-19 zmarło 70 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 287 osób. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 752 940 przypadków koronawirusa oraz 10 848 zgonów wśród pacjentów z COVID-19.

