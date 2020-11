Nowe obostrzenia w tym tygodniu? Rzecznik rządu uciął spekulacje

Zbliżamy się do granicy 800 tys. przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce od początku pandemii. Zmarło ponad 12 tys. osób. W związku z zagrożeniem epidemicznym polski rząd wprowadził szereg obostrzeń, które dotyczą m.in. branży handlowej, gastronomicznej czy sposobu, w jaki funkcjonują placówki edukacyjne. Czy należy się spodziewać nowych obostrzeń?

Jeżeli chodzi o kwestie związane z dalszymi etapami, strategią działań związanych z COVID-em, to w tym tygodniu na pewno nie należy się spodziewać dodatkowych obostrzeń. Natomiast, co do dalszych działań, to będziemy informować w stosownym czasie – powiedział rzecznik rządu na antenie radiowej Trójki.