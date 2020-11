Kiedy informacja o obostrzeniach w walce z koronawirusem? Piotr Müller ujawnił szczegóły

W związku z zagrożeniem epidemicznym polski rząd wprowadził szereg obostrzeń, które dotyczą m.in. branży handlowej, gastronomicznej czy sposobu, w jaki funkcjonują placówki edukacyjne. W programie „Jeden na jeden” TVN24 Piotr Müller zapowiedział, kiedy premier polskiego rządu przekaże nowe informacje w sprawie obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

My w tej chwili kończymy taką matrycę działań dotyczącą poszczególnych etapów, ale bardzo szczegółową, czyli pokazującą na jakim etapie, co będzie dokładnie zawarte i to zostanie pokazane przez pana premiera najpóźniej w poniedziałek. Być może w weekend, ale dajemy sobie poniedziałkowy termin, żeby pokazać (te informacje – red.) tydzień wcześniej przed tym, jak kończą się aktualne obostrzenia – powiedział rzecznik rządu.

Jaki będzie kierunek wprowadzanych zmian? – Jeżeli chodzi o to, co się zadzieje po 29 listopada to, jeżeli sytuacja epidemiczna – tutaj zastrzeżenie – nie zmieni się, możemy liczyć na pewne zmniejszenie obostrzeń – przekazał Piotr Müller.

