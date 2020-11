Luzowanie obostrzeń po 29 listopada? Doradca premiera ds. COVID-19 wyjaśnia

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie wzbudza optymizmu już od przełomu września i października. W ostatnich dniach notujemy z kolei regularne wzrosty liczby zgonów, co eksperci tłumaczą efektem zachorowań sprzed około dwóch tygodni.

Pytany o dalsze działania rządu w kwestii pandemii, doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban mówił w programie Newsroom Wirtualnej Polski o możliwym luzowaniu obostrzeń po 29 listopada.

– Musimy poczekać do 29 listopada, jeśli liczba zakażeń będzie spadała, to będziemy się zastanawiali, co uruchamiać. Ja jestem zwolennikiem uruchomienia szkół, zwłaszcza z klas 1-3 już w grudniu. W drugą stronę jak to było zamykane, ci najmłodsi są mało winni – powiedział.

– Galerie handlowe i sklepy są do rozważenia, decyduje o tym wiele czynników. Głównie chodzi o ograniczanie kontaktów międzyludzkich i dużych skupisk. Wykorzystuje się do tego logowanie do stacji komórkowych, pewna forma – co tu dużo ukrywać – śledzenia obywatela, na którą sam się godzi, bo nosi komórkę przy sobie – kontynuował.

Jak jednak dodał, ponowne otwarcie galerii może nie być priorytetem rządu. – Jeżeli galerie będą otwarte, to ludzie znowuż zaczną sobie po nich biegać – twierdzi.

