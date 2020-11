„S” traci cierpliwość, krytykuje ministra. Duda do premiera: Jak można w tak cyniczny sposób...

Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego krytykuje ostatnią decyzję ministra zdrowia. Lider „S” domaga się, by podwyżki za pracę przy osobach z koronawirusem trafiły też do salowych i sanitariuszy.

Na stronach „Tygodnika Solidarność” opublikowano w piątek list autorstwa Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. W liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego Duda krytykuje niedawną decyzję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie podwyżek dla personelu medycznego, który opiekuje się chorymi na COVID-19. Piotr Duda przypomina premierowi, że „Solidarność” już na początku listopada „ostro protestowała” przeciwko dzieleniu „pracowników na lepszych i gorszych”. Skąd ten podział w ocenie związkowców? Według zapowiedzi ministra podwyżki obejmą tylko lekarzy i pielęgniarki, a pominięto salowe, sanitariuszy etc., co wytyka Niedzielskiemu szef „S”. „Niestety od 3 listopada minister zdrowia Adam Niedzielski nawet nie raczył się do tego odnieść, co jest kolejnym przykładem braku woli rządu do dialogu z partnerami społecznymi” – ocenił tę sytuację Piotr Duda. Piotr Duda pisze do premiera: Jak można panie premierze, wartościować... Przewodniczący „Solidarności” w liście otwartym do premiera podkreśla, że bez względu na wykonywany zawód i kwalifikacje, wszystkie osoby pracujące przy pacjentach z koronawirusem „są tak samo zagrożone i pracują w tych samych warunkach”. Jak można, panie premierze, wartościować zdrowie i życie ludzkie ze względu na wykonywany zawód? Jak można w tak cyniczny sposób segregować ludzi na lepszych i gorszych? I wreszcie jak można panie premierze prawie codziennie wzywać „Solidarność” do dialogu, i jednocześnie na każdym kroku manifestować brak szacunku dla partnerów społecznych? – czytamy w piśmie Dudy. Na koniec listu do premiera przewodniczący „Solidarności” domaga się zmiany decyzji ministra zdrowia i „uwzględnienia w podwyżkach wszystkich zatrudnionych przy opiece nad pacjentami z COVID-19”. Czytaj też:

