NA ŻYWO: Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe decyzje rządu ws. koronawirusa

10:31 Pytanie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Wszelkie zasady dotyczące zasiłków będą takie same jak w marcu, kwietniu, maju itd. Rodzice je znają. Oczywiście także teraz, gdy dzieci nie chodzą do szkoły, rodzice pobierają zasiłek - mówi premier. 10:30 Pada pytanie o szczepionki. Premier mówi o spotkaniu z najwyższym kierownictwem firm Pfizer i AstraZeneca. Zapowiada, że Polska pod dopuszczeniu szczepionki do obrotu kupi maksymalną przysługującą naszemu krajowi liczbę dawek. 10:29 Pora na serię pytań od dziennikarzy. 10:28 Według grafiki udostępnionej przez Kancelarię Premiera, ferie będą obowiązywały od 4 do 17 stycznia.



twitter.com 10:26 - Jeżeli będziemy zbliżali się do 19 tys. dziennych zachorowań, możliwy będzie powrót do zasad strefy czerwonej, przy 10 tys. - do żółtej - wylicza Niedzielski. Dodaje, że jeśli sytuacja się pogorszy, możliwy jest powrót do ściślejszych obostrzeń - narodowej kwarantanny. 10:24 - Prezentujemy kompleksowy zestaw rozwiązań, zawierający regulacje, które będą wprowadzane w zależności od rozwoju pandemii - mówi Niedzielski. Dodaje, że plany mają charakter warunkowy. Zależą od liczby zachorowań i obciążenia infrastruktury szpitalnej. 10:23 - Przewidywalność i przejrzystość. To dwa kryteria, które nam przyświecały przy opracowaniu planu. Chodzi o to, żeby nie zaskakiwać. Żeby plany były przejrzyste - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodaje, że jeszcze dziś mają zostać opublikowane projekty rozporządzeń. 10:22 Wicepremier Jarosław Gowin zapowiada konsultowanie rozporządzeń dotyczących gospodarki i wydawanie kolejnych decyzji z wyprzedzeniem. 10:19 - Przygotowujemy kolejne, daleko idące rozwiązania dotyczące tarcz antykryzysowych - mówi Gowin. Dodaje, ze chodzi m.in. o wieloletnie kredyty inwestycyjne, których raty miałyby być pokrywane częściowo przez PFR. - To będzie także możliwość pokrywania do 70 proc. kosztów stałych w firmach, które są objęte obostrzeniami - wylicza Jarosław Gowin. 10:18 Jarosław Gowin tłumaczy, że do ostatniej chwili toczyła się dyskusja z przedstawicielami różnych branż. Przyznaje, że zdaniem rządu i jego doradców, obecnie otworzyć można jedynie handel. 10:18 - Chodzi o nasze zdrowie, ale też o setki tysięcy miejsc pracy. Walczymy o każde z nich, tak jak o uratowanie firm - mówi Jarosław Gowin. 10:17 Głos zabiera wicepremier Jarosław Gowin. - To jest precyzyjny, realistyczny plan - mówi o scenariuszu luzowania obostrzeń, który przedstawił premier. Dodaje, że jest to plan trudny, a jego powodzenie zależy od dyscypliny wszystkich Polaków. 10:16 KPRM publikuje zasady, które będą obowiązywały w galeriach handlowych.



twitter.com 10:15 Mateusz Morawiecki zapowiada, że po 18 stycznia będą podejmowane kolejne decyzje i możliwy będzie powrót do zasad strefy czerwonej, ale "to zależy od sytuacji epidemiologicznej". 10:13 Premier apeluje, by podczas ferii nie nastawiać się na wyjazdy ani w Polsce, ani za granicą. - Bo może się okazać, że po powrocie do kraju będzie potrzebna kwarantanna - tłumaczy. 10:12 - Byliśmy nakłaniani do otwarcia szkół. Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Podjęliśmy decyzję o tym, że ferie będą skumulowane w jednym okresie, miedzy 4 a 18 stycznia - mówi premier. Dodaje, że po tym okresie mogą pojawiać się już pierwsze szczepionki. 10:11 - Jeżeli placówki nie będą stosowały się do restrykcji, trzeba będzie je zamykać - zapowiada premier. Mówi, że decyzja o powrocie handlu w galeriach dyktowana jest chęcią uratowania miejsc pracy. 10:10 Premier informuje, że do 27 grudnia zamknięte będą m.in. siłownie, branża gastronomiczna. Przed świętami nie otworzą się kina i inne instytucje kultury 10:09 - Zdecydowaliśmy, że od najbliższej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym - mówi premier. 10:09 Premier mówi o świętach. - Apeluję już dziś, żeby to były spotkania w małym gronie, z rodziną, z którą mieszkamy. Bez przemieszczania się miedzy miastami - prosi Morawiecki. 10:08 - Przed nami okres, który nazywamy "100 dni solidarności". Po tym okresie jest szczepionka - mówi premier. 10:08 - W tej walce z koronawirusem przegrywamy przynajmniej tak często, jak odnosimy jakieś dokonania, dlatego musimy uzbroić się w pokorę - mówi Morawiecki. 10:07 - Dziś wiemy, że wiele naszych przewidywań, rad, które wprowadzili nasi eksperci, było błędnych - przyznaje premier. Dodaje, że podobnie jest we wszystkich krajach Europy. 10:06 Mateusz Morawiecki podkreśla, że obecna wysoka liczba zgonów to efekt dużej liczby zakażeń sprzed 2-3 tygodni. 10:05 Premier Mateusz Morawiecki mówi o rosnącej liczbie zgonów, którą zestawia z wolną liczbą łóżek i respiratorów. - Obecna dzienna średnia zakażeń to powyżej 20 tys. dziennie, a więc sytuacja jest nadal poważna. Z zatrwożeniem obserwuję też dzienną liczbę zgonów, za którą w sposób pośredni i bezpośredni jest odpowiedzialny koronawirus - mówi premier. 10:04 Tymczasem zaczyna się już konferencja premiera, ministra zdrowia i ministra rozwoju. 10:04 Tymczasem Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport o koronawirusie. Wynika z niego, że w ciągu ostatniej doby o 10, do 2 125 spadła liczba zajętych respiratorów.



twitter.com 09:38 Start konferencji zapowiedziano na godz. 10. O godz. 10:30 Ministerstwo Zdrowia prezentuje raporty koronawirusowe. Prawdopodobnie w trakcie konferencji poznamy więc najnowszy bilans ofiar w Polsce. W ostatnich dniach padały rekordy przypadków śmiertelnych

Od kilku dni trwały spekulacje, że rząd przedstawi plany na „odmrażanie gospodarki”. Od dłuższego czasu kwestią pozostaje m.in. sprawa zezwolenia na działalność sklepów meblowych, które w kontrowersyjnych okolicznościach w ostatniej chwili zostały ujęte w rozporządzeniu. Wiele osób zastanawia się, czy przed Bożym Narodzeniem będzie można zrobić zakupy w galeriach handlowych. Kolejną kwestią pozostaje to, jak będą wyglądały same Święta w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Rodziców z pewnością interesuje termin powrotu dzieci do stacjonarnej nauki.

Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń? Konferencja premiera

Pytań jest wiele, a nowe plany na walkę z koronawirusem poznamy w sobotę 21 listopada. Rzecznik rządu Piotr Müller napisał w piątek:

W sobotę przed południem odbędzie konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Zostaną na niej przedstawione kompleksowe, długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19.

Obostrzenia i rygory w Polsce. Czy jest szansa na zniesienie części z nich?

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił w piątek, że rząd nie planuje żadnych zmian w terminie obowiązujących obostrzeń i rygorów, będą funkcjonowały do 29 listopada.

To zapewne oznacza, że przedstawiany przez premiera Morawieckiego plan na walkę z COVID-19 będzie dotyczył działań już po 29 listopada. 21 listopada, w sobotę, możemy dowiedzieć się m.in. w jakich rygorach przyjdzie Polkom i Polakom szykować się do świąt Bożego Narodzenia. Możliwe jest też, że zacznie się „odmrażanie gospodarki”.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Po 30 listopada poluzowanie restrykcji. Które branże skorzystają?