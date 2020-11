NA ŻYWO: Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe decyzje rządu ws. koronawirusa

Na godz. 10 w sobotę zapowiedziana została konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra rozwoju, technologii i pracy Jarosława Gowina. Obostrzenia obowiązują do 29 listopada. Co dalej? Jak będą wyglądały święta? Zapraszamy do śledzenia relacji.

09:38 Start konferencji zapowiedziano na godz. 10. O godz. 10:30 Ministerstwo Zdrowia prezentuje raporty koronawirusowe. Prawdopodobnie w trakcie konferencji poznamy więc najnowszy bilans ofiar w Polsce. W ostatnich dniach padały rekordy przypadków śmiertelnych Od kilku dni trwały spekulacje, że rząd przedstawi plany na „odmrażanie gospodarki”. Od dłuższego czasu kwestią pozostaje m.in. sprawa zezwolenia na działalność sklepów meblowych, które w kontrowersyjnych okolicznościach w ostatniej chwili zostały ujęte w rozporządzeniu. Wiele osób zastanawia się, czy przed Bożym Narodzeniem będzie można zrobić zakupy w galeriach handlowych. Kolejną kwestią pozostaje to, jak będą wyglądały same Święta w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Rodziców z pewnością interesuje termin powrotu dzieci do stacjonarnej nauki. Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń? Konferencja premiera Pytań jest wiele, a nowe plany na walkę z koronawirusem poznamy w sobotę 21 listopada. Rzecznik rządu Piotr Müller napisał w piątek: W sobotę przed południem odbędzie konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Zostaną na niej przedstawione kompleksowe, długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19. Obostrzenia i rygory w Polsce. Czy jest szansa na zniesienie części z nich? Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił w piątek, że rząd nie planuje żadnych zmian w terminie obowiązujących obostrzeń i rygorów, będą funkcjonowały do 29 listopada. To zapewne oznacza, że przedstawiany przez premiera Morawieckiego plan na walkę z COVID-19 będzie dotyczył działań już po 29 listopada. 21 listopada, w sobotę, możemy dowiedzieć się m.in. w jakich rygorach przyjdzie Polkom i Polakom szykować się do świąt Bożego Narodzenia. Możliwe jest też, że zacznie się „odmrażanie gospodarki”. Czytaj też:

Nieoficjalnie: Po 30 listopada poluzowanie restrykcji. Które branże skorzystają?