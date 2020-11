Uczniowie nie wrócą do szkół. Ferie skumulowane w jednym okresie

Zgodnie z przewidywaniami, rząd wydłużył naukę zdalną do końca przerwy świątecznej. – Byliśmy nakłaniani do otwarcia szkół. Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Podjęliśmy decyzję, że ferie będą skumulowane w jednym okresie między 4 a 17 stycznia – przekazał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał też, że istotne jest, by w trakcie ferii nie organizować podróży, które później musiałyby skutkować kwarantanną. Duży nacisk kładł na potrzebę ograniczania przemieszczania się.

Stopniowe przedłużanie lockdownu w szkołach

Decyzja o przedłużeniu nauki zdalnej w szkołach nie jest zaskoczeniem. Już w piątek 20 listopada dziennikarze RMF FM informowali, że mimo planowanego łagodzenia obostrzeń, pod uwagę nie jest brana oświata. Spodziewano się jednak, że nauka zdalna od razu zostanie przedłużona do przerwy świąteczno-noworocznej, czyli do 4 lub 7 stycznia 2021 roku.

