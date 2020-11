Morawiecki o świętach: Pracujemy nad możliwościami prawnymi dot. ograniczenia w poruszaniu się

W trakcie konferencji prasowej Mateusz Morawiecki oraz Adam Niedzielski ponownie zaapelowali o pozostanie w domach w czasie świąt Bożego Narodzenia i spędzenie ich w gronie tych członków rodziny, z którymi mieszkamy. - Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia i to moment, w którym rodziny się spotykają i dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, aby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi mieszkamy. Chodzi o to, by nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem - tłumaczył.

Jednocześnie szef rządu dodał, że mogą zostać wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się. – Redukcja kontaktów społecznych w okresie świąt Bożego Narodzenia jest tematem fundamentalnie ważnym w dalszym przebiegu epidemii. Pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi, które ograniczą możliwość przemieszczania się– mówił premier. Mateusz Morawiecki zaapelował, aby „nie rezerwować żadnych wyjazdów do Austrii, Szwajcarii, Włoch, ale też do innych polskich miast”. Zapewnił, że rząd pracuje nad pomocą dla branży hotelarskiej i gastronomiczne, które są najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa.

Prof. Simon: Najwięcej pacjentów, którzy zakażają się w gronach rodzinnych

Decyzję rządu na antenie TVN24 skomentował prof. Krzysztof Simon. – To jest słuszne. Absolutnie zachęcamy o unikanie przebywania w większej grupie osób. Obecnie mamy najwięcej pacjentów, którzy zakażają się właśnie w gronach rodzinnych oraz zakładach pracy – powiedział specjalista.

